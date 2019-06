La carretera de la Pilastra ja quasi està enllestida del tot

L'alcalde en la darrera legislatura i actual cap de llista de Junts per Bescanó, Pere Lluís Garcia, va anunciar ahir que les obres de la carretera de la Pilastra o popularment dita carretera de "la Vergonya", en el seu tram de Montfullà fins al nucli de Bescanó, ja estan pràcticament enllestides després de més de dos anys d'obres que pretenen aconseguir que la via sigui molt més segura. Després de finalitzar els treballs d'asfaltatge i pintura, Garcia indica que ara només falten elements auxiliars, com ara la senyalització viària i la col·locació d'un semàfor en el pas de vianants davant la parada d'autobús de Montfullà.

Garcia apunta que el pas soterrani que travessa la carretera a l'alçada de la recta de l'entrada de Bescanó està realitzat i falta adequar la zona verda de la Clota d'en Font per convertir-la en una zona d'esbarjo, un objectiu que queda en mans del nou govern.