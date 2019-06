Els embassaments gironins encaren la calor amb les reserves fregant el 85%

Els embassaments de les comarques gironines encaren l'arribada de la calor amb les reserves fregant el 85%. Segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), els pantans del sistema Ter-Llobregat estan actualment al 84,2% de la seva capacitat, una xifra gairebé idèntica al nivell del de Darnius Boadella, que està al 84,3%.

Després d'una tardor especialment plujosa, l'hivern ha estat dels més càlids i secs de les darreres dècades, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Malgrat que l'escassetat de precipitacions ha influït en l'estat actual de les reserves hídriques, per sota de les del principi de l'estiu passat, les xifres actuals permeten garantir totes les demandes per a un període d'un any, assenyalen des de l'ACA.

A nivell general, el total de les conques internes catalanes estan al 83,6% de la seva capacitat, amb 581 hm3 d'aigua emmagatzemats. Es tracta de gairebé onze punts per sota que l'any passant, quan per aquesta època estaven al 92%, amb 638 hm3.

Pel que fa específicament al sistema Ter-Llobregat, a dia d'avui es situa al 84,2% de la seva capacitat, amb prop de 516 hm3. Fa un any, els registres de l'ACA assenyalen que estaven al 95%, amb 584 hm3.

El que més ha acusat el descens ha estat el pantà de Sau, que fa un any estava al 91%, amb 150 hm3, mentre que actualment està prop del 70%, amb 118 hm 3, segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua.

En el cas de Susqueda, també afronta l'estiu del 2019 per sota dels nivells que registrava l'any passat. Llavors, amb 223 hm3, encarava la temporada en què es produeix un descens més important de les reserves per l'augment de les demandes domèstiques, les demandes de reg i l'increment de l'evaporació de l'aigua fruit de les elevades temperatures al 96% de la seva capacitat. Actualment, l'embassament selvatà frega el 85%, amb uns 198 hm3 emmagatzemats, segons les dades facilitades per l'Agència Catalana de l'Aigua.

A l'altra cara de la moneda hi ha l'embassament de Darnius Boadella, que s'acosta a les portes de l'estiu amb millors perspectives que fa un any. Si fa un any el pantà de l'Alt Empordà contenia 44 hm3-és a dir, que estava al 73% d la seva capacitat- enguany n'emmagatzema 51,5, amb unes reserves del 84,3%.