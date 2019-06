JxC proposa Santi Reixach per a president del Consell de la Garrotxa

El comitè executiu de Junts per Catalunya ha decidit proposar l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixach, per a president del Consell Comarcal de la Garrotxa. També ha decidit proposar Eduard Llorà com a diputat provincial.

Reixach rellevarà l'alcalde en funcions de Sant Joan les Fonts, Joan Espona, a la presidència del Consell Comarcal i Llorà rellevarà l'alcalde d'Olot en funcions, Josep Maria Corominas, a la Diputació

La decisió final la tindràn els militants de Junts x Cat en una assemblea prevista pel pròxim 25 de juny.

Consultat per aquest diari, Santi Reixach ha explicat que des del moment que Joan Espona, president del Consell Comarcal durant 13 anys, va decidir no presentar-se, «jo vaig dir que m'agradaria ser president del Consell Comarcal de la Garrotxa». Reixach ha recordat que la decisió final la tindrà l'assemblea de militants però s'ha mostrat satisfet.

Santi Reixach va accedir a l'alcaldia de la Vall de Bianya el 2011. Després ha repetit fins a les ultimes eleccions municipals que va guanyar sense cap formació que li fés oposició. Ha estat conseller comarcal, membre del consell de presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa i president del Consorci de l'Alta Garrotxa.



Diputació de Girona

Eduard Llorà (llicenciat en Econòmiques) també es va mostrar il·lusionat per la possibilitat de ser diputat provincial. La militància d'Eduard Llorà va començar a les eleccions del 2007 quan va ser regidor de l'oposició convergent a les Planes i conseller de Promoció Econòmica al Consell Comarcal de la Garrotxa.

El 2008 es va fer càrrec de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya a la Garrotxa. Després va ser el candidat de CiU a les Planes d'Hostoles en les eleccions del 2011. Llavors, Llorà va guanyar les eleccions per pocs vots i per poder formar govern va haver de pactar amb una formació independent.

A l'alcaldia, es va trobar amb la crisi econòmica i amb pocs recursos econòmics. En el primer mandat, no va fer gaires inversions apart de consolidar la llar d'infants municipals. El 2011 va obtenir el càrrec de president de Turisme Garrotxa.

En el 2015, va tornar a guanyar les eleccions a les Planes i va començar a fer inversions en la urbanització de carrers, en la millora de l'enllumenat, en la xarxa d'aigua i en els equipaments esportius.

Va crear el festival d'estiu de les Planes i va ordenar els accessos als gorgs. El seu fort, fins ara, ha estat el turisme. Ha guanyat les últimes municipals sense oposició.