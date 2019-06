Renfe amplia les línies ferroviàries de la costa durant els mesos d'estiu

Renfe ha anunciat que ampliarà els serveis ferroviaris a les línies de la costa durant els mesos d'estiu. Durant els caps de setmana i festius, la línia RG1 amplia amb sis noves freqüències, tres per sentit, la connexió entre Portbou i el Maresme. La companyia indica que això millorarà les connexions entre la costa del Maresme i les comarques gironines, així com la relació amb Barcelona. A més, i fins al 13 de setembre, sis trens de la línia R1, igualment tres per sentit, amplien recorregut entre Arenys de Mar i Calella.

A banda, i fins al 29 de setembre, els caps de setmana i festiu s'augmenten els serveis a l'estació de Platja de Castelldefels. Des de l'1 de juny Rodalies ha augmentat l'oferta a l'estació de Platja de Castelldefels de la línia R2 sud amb 17 trens més durant els caps de setmana i festius dels mesos de juny, juliol, agost i setembre. Les parades es faran en ambdós sentits de la marxa per facilitar el desplaçament cap a les estacions costaneres d'aquesta línia.

En direcció sud, entre les deu del matí i la una del migdia s'incorporen vuit noves freqüències de pas que permetran facilitar el trasllat cap a la costa, i en direcció Barcelona seran nou noves freqüències entre les quatre de la tarda i les vuit del vespre.