Salut deixa sense metges cinc pobles de la Vall de Camprodon

Els alcaldes dels sis municipis de la Vall de Camprodon denuncien que l'Institut Català de la Salut ha hagut de concentrar els metges al CAP de Camprodon i deixar sense visites mèdiques els consultoris de cinc pobles de la rodalia per poder fer possible que els metges tinguin vacances d'estiu. En el fons del problema, hi ha la manca de metges especialistes en medicina familiar i comunitària

Els alcaldes han denunciat que, durant l'estiu, la Vall quedarà amb dos metges i ja no passaran consulta als pobles ni a la residència. Els representants municipals consideren que el sistema mèdic programat per a l'estiu perjudicarà els veïns de la Vall de Camprodon. Sobretot, la gent de la tercera edat i els habitants de les segones residències. Compten que la població de la Vall es triplica durant les vacances d'estiu.

Argumenten que als pobles hi viu molta gent gran que té dificultats per desplaçar-se amb l'agreujant que la freqüència de transport és molt reduïda. També han recordat que parteixen d'un sistema «de mínims» que deriva de les retallades de l'inici de la crisi.

Molts dels veïns de segona residència viuen en masies amb diferents graus d'allunyament de les carreteres principals, però en alguns casos la distància és considerable. Per exemple, Beget és un poble del municipi de Camprodon quasi buit a l'hivern que a l'estiu s'omple de gent que hi passa les vacances. De Beget fins a Camprodon hi ha una dotzena de quilòmetres i a través d'una carretera estreta i plena de revolts.

Amb la queixa, els alcaldes esperen que el Departament de Salut prengui mesures i faci reconsiderar la decisió presa per l'Equip d'Atenció Primària de Camprodon de reduir en un metge l'equip que fa servei al CAP de Camprodon i als consultoris locals. També esperen que l'Administració catalana es plantegi «de veritat» la planificació i prestació els serveis públics bàsics als quals tenen dret els veïns de la Vall de Camprodon.

Actualment, el CAP de Camprodon compta amb tres metges de família que també fan consulta un cop per setmana als dispensaris locals de Llanars, Molló, Villalonga de Ter, Setcases i Sant Pau de Segúries. A més, visiten els usuaris de la residència geriàtrica de Camprodon. Els metges ofereixen els serveis de prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties, promoció d'hàbits saludables i consells sanitaris.

També fan serveis d'atenció a domicili quan, per motius de salut, els desplaçaments al CAP són impossibles. A més, gestionen la petició de proves diagnòstiques complementàries i la realització d'interconsultes a altres serveis sanitaris o socials.



Concentració de metges

Fonts de l'Institut Català de Salut han informat del fet que han considerat que la manera més pràctica d'afrontar l'estiu és concentrar els metges al CAP de Camprodon. D'aquesta manera, un dels tres metges que fan servei a la Vall podrà fer vacances, mentre que els altres dos faran consultes i cobriran les urgències.

Per exemple, si el CAP de Camprodon rep un avís des de Setcases que reclama atenció per una urgència, un dels dos metges del CAP s'hi podrà desplaçar. Mentre que si fes atencions als consultoris locals, haurien de tancar el CAP.

Des de l'Institut Català de la Salut han valorat que les distàncies entre els municipis són petites. Per exemple, entre Setcases i Camprodon hi ha 11 quilòmetres.

Segons Salut, s'ha tingut en compte que Camprodon és el municipi que concentra més població de la zona, i que els consultoris locals estan situats a poca distància (el municipi més proper està a tres quilòmetres i el més allunyat a onze, amb un temps estimat per trajecte d'onze minuts en cotxe). És per això que l'EAP s'ha organitzat de la manera que els permet ser «més eficients». L'Equip d'Atenció Primària de Camprodon cobreix una població de 3.834 habitants que atén al CAP de Camprodon i als consultoris locals de Molló, Setcases, Llanars, Sant Pau de Segúries i Vilallonga de Ter.

A pesar de tot, els consultoris locals continuaran actius amb servei d'infermeria. Han considerat que les infermeres són professionals molt preparades en les patologies que afecten l'atenció primària. Les infermeres fan suport en el tractament dels problemes crònics de salut, com la diabetis, activitats de prevenció i promoció de la salut i també atenció domiciliària a malalts crònics.