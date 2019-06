La xarxa per nedar en aigües obertes Vies Braves estrena sisena temporada amb 26 itineraris arreu de Catalunya i amb noves experiències sensorials pensades per connectar el mar amb l'esport. Entre aquestes, destaquen les que combinen el ioga amb la natació o amb la pràctica del paddle surf. Nascuda ara fa cinc anys a la Costa Brava, Vies Braves ja s'ha estès a la costa del Maresme, a la de Barcelona, a la de Tarragona i també compta amb un itinerari a l'embassament de la Baells (Berguedà). En total, està present a setze municipis catalans. Durant aquest estiu, Vies Braves ha programat més de 180 activitats gratuïtes al litoral. L'any passat, la xarxa de vies per nedar en aigües obertes va generar un impacte econòmic de 2,5 milions d'euros (MEUR).

Vies Braves engega la seva sisena temporada amb la mirada posada en les noves experiències sensorials que ha dissenyat per apropar el mar i les aigües obertes al gran públic. La pràctica de la natació i l'snòrkel, la descoberta del litoral des de l'aigua i el foment d'actituds respectuoses cap al mar i els oceans són els eixos fonamentals que guien la iniciativa, pionera al món.

Actualment, Vies Braves ja disposa de 26 itineraris homologats arreu de Catalunya. D'aquests recorreguts, catorze es reparteixen al llarg de deu municipis de la Costa Brava. Al Maresme hi ha cinc vies marines més, quatre a Barcelona ciutat i dues a Salou (municipi que es va incorporar al projecte la temporada passada). Per últim, el pantà de la Baells també compta amb un itinerari.

Un dels fundadors del projecte Vies Braves, el nedador Miquel Sunyer, explica que "els municipis que formen part de la xarxa demostren la seva decidida aposta pel turisme esportiu, responsable i sostenible, que són els valors intrínsecs del projecte".

Aquest 2019, Vies Braves ha engegat una campanya promocional (#LiveLoveViesBraves) que engloba un ventall d'experiències amb l'objectiu de connectar el mar, l'esport i la Costa Brava. Per a aquest 2019, la iniciativa proposa un taller d'apnea a la via brava de Tamariu (Baix Empordà), combinar natació amb ioga a la platja de Pals (Baix Empordà), fer ioga damunt una planxa de paddle surf a Llafranc (Baix Empordà) i, durant el juliol i l'agost, excursions diàries amb veler des de Calella de Palafrugell (Baix Empordà) per veure des del mar com el sol es pon.



Més de 180 activitats gratuïtes

Durant els mesos d'estiu, Vies Braves programa més de 180 activitats gratuïtes per a tots els públics al litoral català. A cada itinerari marí se n'hi organitzen dotze (de les quals vuit són de natació i les altres quatre, d'snòrkel). Enguany, dues de les vuit sessions de natació seran d'iniciació a les aigües obertes. A més, una de les dotze es dedicarà a la natació ecològica (eco-swimming), que consisteix a recollir la brossa que pugui surar al mar o estigui al fons mentre es neda o es fa snòrkel.

A banda de les activitats que fomenten la vessant més lúdica de l'esport, Vies Braves organitza també un esdeveniment competitiu en el circuit permanent de Swim Run que té ubicat a la Costa Brava Nord. El circuit de Swim Run intercala sectors de natació i sectors de trail al llarg de 16 quilòmetres entre els municipis de Portbou, Colera i Llançà. Enguany, se celebra la quarta edició de la Swim Run Mar d'Amunt que tindrà lloc el dia 1 de Setembre a Llançà.

Les accions i activitats que porta a terme Vies Braves estan dissenyades conjuntament amb els Ajuntaments que acullen Vies Braves i entitats que donen suport al projecte com Dipsalut, Patronat de Girona-Costa Brava i Consorci de Promoció Econòmica del Maresme.

D'altra banda, Vies Braves potencia aquest 2019 les anomenades 'Swimming holidays', una proposta de vacances a mida per a clubs de natació i triatló per fer estades i entrenaments durant la temporada d'estiu. A més, Vies Braves, que s'ha constituït com a agència de viatges, organitza l'allotjament i el servei de guiatge dels grups que contracten el paquet. Vies Braves forma part de la marca Actiu i Aventura i del Segell de Turisme Esportiu de l'Agència Catalana de Turisme (ACT), amb qui col·labora per a la promoció internacional de Catalunya com a destí turístic i esportiu.



2,5 MEUR d'impacte econòmic

Durant l'any passat, segons recull un informe elaborat per BiM Consultors, la xarxa Vies Braves va generar un impacte econòmic de més de 2,5 MEUR. A més, també ha contribuït a crear més de 40 llocs de treball anuals. Durant l'any passat, sense comptar aquells usuaris que van fer servir les vies pel seu compte, hi va haver 1.730 persones que van participar a les activitats organitzades per Vies Braves. Un 60% dels quals van ser homes d'entre 30 i 45 anys.

En relació a l'impacte mediambiental, l'informe recull que Vies Braves ha protegit més espais de litoral català augmentant un 7% els quilòmetres totals d'itineraris existents. La temporada de l'any passat es va tancar amb 25,7 quilòmetres totals abalisats. Al llarg del 2018, a més, les set neteges del fons marí que va promoure Vies Braves van permetre extreure 478 quilos de deixalles del litoral.

L'estudi també recull, finalment, que Vies Braves també contribueix a incentivar la pràctica esportiva. De fet, un 12% dels enquestats admetien que no feien activitat física de forma recurrent, però sí que es van animar a participar en alguna activitat de les Vies Braves.