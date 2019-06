La voluntat de canviar el color polític de Bescanó, clau en el pacte ERC-CUP

El recent acord establert entre ERC i la CUP per donar forma a l'Ajuntament de Bescanó trenca amb la tradicional línia convergent que feia 36 anys que estava al capdavant del govern. Segons les valoracions aportades pels dos representants de l'aliança, aquesta es focalitza en un objectiu: protagonitzar un canvi de color polític al municipi després d'una llarga trajectòria. El cap de llista republicà que dissabte es convertirà en el nou batlle durant els propers 4 anys, Xevi Vinyoles, avança que l'equip de govern estarà format per 4 regidors d'ERC i un de la CUP, que correspon a l'alcaldable Francesc Carles. Per la seva banda, el representant de JxBescanó, Pere Lluís Garcia, insisteix a afirmar que la millor fórmula era una coalició entre JxCat i ERC.

Vinyoles es mostra entusiasmat i amb molta energia per afrontar el lideratge del consistori bescanoní. El mateix explica que arran de la majoria simple que va obtenir Junts per Bescanó en les eleccions municipals d'enguany, el seu partit va començar a explorar vies de pacte amb les dues formacions que es presentaven, JxCat i la CUP. Després d'estudiar les possibles opcions, Vinyoles subratlla que «el que veiem és que és fàcil trobar punts d'acord entre el programa de la CUP i el nostre», afegint que «a més, a nivell personal també s'estableix un nivell de confiança que ens permet teixir aquest govern perquè sigui suficientment sòlid». Vinyoles confessa que «comencem amb el màxim d'energies i ganes de treballar per tirar endavant totes les propostes que volem transformar en realitat». La seva nova aliada, la CUP, arriba per quedar-se, ja que aquests han estat els primers comicis en què el partit s'ha presentat a Bescanó. L'alcaldable cupaire i futur regidor, Francesc Carles, aclareix que «nosaltres no ens hem decantat per un costat ni per l'altre -fent referència a les dues formacions a pactar- sinó pels 260 vots que demanaven un canvi al poble». Per tant, Carles ressalta que, tot respectant el vot cupaire, l'opció més propera al canvi desitjat era més clara al costat d'ERC.



Reaccions del partit desbancat

Respecte al nou pacte, Pere Lluís Garcia valora que «nosaltres hem guanyat les eleccions amb un marge prou ampli per poder governar. Hem intentat pactar amb les dues forces polítiques i en el cas d'ERC, els hem ofert fer una coalició, proposant un repartiment de l'alcaldia de dos anys i dos anys respectivament». Proposta sense èxit. Tot i això, Garcia continua afirmant que «la millor opció era un pacte entre les dues forces que representaven la majoria de ciutadans: JxBescanó i ERC». Per la seva banda, l'exalcalde de Convergència i Unió (CiU) durant 28 anys, Xavier Soy, apunta que «JxCat ha guanyat les eleccions però l'aritmètica fa possible un canvi de govern i no vull fer cap valoració al respecte; la democràcia és això».