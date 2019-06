ERC de St. Julià proposa a JxCat i PSC anar junts per la restitució de Medinyà

L'alcalde republicà de Sant Julià de Ramis i Medinyà, Marc Puigtió, renovarà el càrrec de cara al proper mandat després d'haver assolit la majoria absoluta. Malgrat voler governar en solitari, aquests dies ha mantingut converses amb els altres dos partits amb qui formarà el consistori, JxCat i el PSC, per posar sobre taula dos objectius que desitja treballar de forma conjunta: per una banda, iniciar una altra vegada la restitució de Medinyà, després que el procés quedés anul·lat pel Tribunal Constitucional i, per altra banda, seguir fent costat a la Generalitat pel que fa al procés per assolir la república catalana.

Per tal de consolidar aquestes aliances amb les dues formacions, ERC ha elaborat un document titulat «Pacte de compromisos per a la restitució del municipi de Medinyà i per Catalunya». Fent referència a la voluntat de treballar conjuntament per la restitució de Medinyà i per seguir donant suport a la Generalitat en el procés per constituir la república i «ajudar els polítics represaliats», ERC indica en l'informe que «cap veí de Sant Julià de Ramis i Medinyà, veí també de Catalunya, és aliè a aquestes dues problemàtiques o situacions i cap responsable o força política local pot desatendre el respecte a les decisions votades pel poble». Puigtió explica que després d'exposar els dos objectius al Partit Socialista encapçalat per la futura regidora Mònica Migueles, la resposta ha estat a mitges, ja que l'alcaldable s'ha mostrat a favor del treball conjunt per restituir Medinyà però no està d'acord amb el punt de donar suport a la Generalitat per la causa republicana. En aquest sentit, Puigtió recorda que l'anterior regidor socialista, Joaquim Mazo, tenia el costum de votar a favor de les mocions que donaven suport al procés independentista.

Junts per Catalunya, encapçalat per Josep Arbat, ha estat d'acord amb els dos punts però «ens ha demanat que separem la proposta en dues perquè així els socialistes firmarien el punt relatiu a Medinyà i no el de la república catalana». Després de les percepcions d'ambdós partits, Puigtió assegura que aquests dies treballaran per preparar les dues propostes per separat, malgrat afirmar que li ha sabut greu que la demanda la fes JxCat i no el PSC. El mateix preveu signar els pactes en 15 dies, abans del cartipàs.



Cas de Medinyà

Pel que fa a la restitució de Medinyà, que és una de les fites més desitjades des de fa anys, Puigtió recorda que les converses amb la Generalitat es van iniciar el passat 1 d'octubre a Sant Julià, en el marc de la celebració dels fets de l'1-O on van assistir representants del Govern de Catalunya. Puigtió va entregar aleshores una moció per iniciar una altra vegada la restitució del nucli, i el president Quim Torra va proposar mantenir una trobada per parlar-ne. Després de fer una reunió a principis d'any a la seu de la Generalitat a Girona amb el delegat Pere Vila, al març, Puigtió i el regidor Sixte Galià van anar a la Generalitat de Barcelona on «vam demanar un document jurídic que expliqués quins són els processos legals per a restituir Medinyà». Encara no tenen resposta, però Puigtió pronostica que aquesta podria arribar després dels mesos d'estiu. que el darrer pas va ser la reunió mantinguda a la Generalitat de Barcelona, juntament amb el regidor Sixte Galià, en la que «vam demanar un document jurídic que expliqués en quina fase està el procés de Medinyà i quins passos legals podríem iniciar per tal de començar la restitució». Puigtió indica que en aquests moments encara no han obtingut resposta, però espera rebre-la després de l'estiu, entre setembre i octubre.