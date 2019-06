Girona és la sisena província amb més robatoris a domicilis el primer trimestre

La província de Girona s'ha convertit en els tres primers mesos de l'any en una zona molt llaminera per als lladres d'habitatges. S'hi han produït 1.077 robatoris amb força a domicilis i això la situa en la sisena d'Espanya quant a nombre d'aquest tipus de delicte. Aquest tipus d'assalts segueix per tant fent estralls a la demarcació. S'han incrementat en un 6,3% durant entre gener i març, en comparació amb l'any passat, passant de 1.013 a 1.077.

Cal recordar que el 2018 ja es va tancar amb un 18,6% més de casos respecte a l'any anterior i es va assolir la dada de 3.636 fets, quan en canvi el 2017 es va tancar amb 3.066.

12 robatoris en habitatges al dia

La tònica per tant no és massa positiva, ja que hi segueix havent robatoris en molts domicilis de la província i els 1.077 en tres mesos significa que n'hi h hagut 359 cada mes, és a dir, 12 al dia.

Pel que fa a la resta de províncies on hi ha més robatoris, Barcelona ocupa el primer lloc amb 3.904 casos i, segons les dades del Ministeri de l'Interior, s'ha produït una regressió de l'1,9% respecte a l'any anterior. Al segon lloc del podi hi ha Madrid, amb 2.866 fets, un 15% menys que el 2018. I la tercera posició és per a Alacant, amb 1.917 robatoris, un 9,5 menys que el període anterior.

Girona és un dels punts d'Espanya on han crescut més els casos i compta amb una geografia especial ja que és zona fronterera i hi ha moltes segones residències en àrees de la Costa Brava. Cal recordar que les zones de la costa són àrees habituals per als criminals, sobretot per a delinqüents que són itinerants, ja que són espais amb molt bones infraestructures i comunicacions.

Els Mossos d'Esquadra lluiten de valent contra aquests lladres de domicilis i bandes que de forma itinerant van causant robatoris en habitatges i després desapareixen per tornar als seus països d'origen, on revenen sovint els seus botins i, per tant, a la policia sovint li és més difícil seguir-los la pista.

Quant a robatoris amb força a domicilis, establiment i altres instal·lacions, la suma és de 1.338 fets entre el gener i el març. Aquest global de robatoris amb força han pujat en un 6,3%. L'any passat en el mateix període n'hi havia hagut 1.013.

Novena en violacions

D'altres indicadors presents en el Balanç de Criminalitat del primer trimestre són els que fan referència als delictes sexuals. Aquí cal dir que també van pujant com en els últims temps i es passa de 54 a 56 fets en els primers tres mesos de 2019. Es tracta d'un 3,7% més de casos.

Cal recordar que a banda de les violacions hi ha els abusos sexuals. Si es mira el nombre de violacions, cal dir que que hi ha hagut 11 agressions sexuals amb penetració, cosa que representa el mateix nombre que en els primers tres mesos de l'any passat. Això suposa ser la novena província en aquest tipus de delictes.

Durant tot el primer trimestre s'han detectat fins a 9.789 infraccions penals a la província, un 6,6% més que en el mateix període de 2018.