Jordi Munell (JxCAT), investit per tercer cop alcalde de Ripoll

Jordi Munell (JxCAT-JUNTS) ha estat investit alcalde de Ripoll per tercera vegada consecutiva. Aquest cop, però, ho fa sense una majoria absoluta sota el braç. Durant la sessió constitutiva d'aquest dissabte, ha estat investit amb els vuit vots del seu partit i l'abstenció del PSC (3 vots) i el vot de l'única regidora elegida de Front Nacional Català (FNC), assolint així la majoria simple necessària. La resta de grups, ERC i Alternativa per Ripoll-CUP, han votat als seus regidors. Durant el seu discurs, Munell s'ha compromès a mantenir el tarannà de diàleg i de buscar els màxims consensos amb la resta de forces per treballar plegats per a la ciutat. El moment més tens de la sessió ha estat durant la intervenció de la regidora FNC, Sílvia Orriols, quan ha negat ser una força "xenòfoba i racista" mentre entre els assistents han aixecat pancartes on es llegia 'Totes som ripolleses'.

La sessió constitutiva ha començat quan passaven uns deu minuts per les dotze a la sala de plens de l'Ajuntament de Ripoll. El secretari municipal ha anomenat els regidors electes del 26-M i seguidament s'ha constituït la Mesa d'Edat, integrada per l'electe de major i el de menor edat, que han estat el regidor Josep Isern (JxCAT) com a president i Aitor Carmona (Alternativa per Ripoll-CUP) com a vocal.

Seguidament, l'acte ha continuat amb el jurament o promesa del càrrec dels regidors per ordre alfabètic. Alguns dels partits, com JxCAT, ERC i Alternativa per Ripoll han fet referència a la voluntat de treballar per la república catalana en les fórmules que han escollit.

Tot seguit, s'ha iniciat el procés de votació per elegir l'alcalde si bé prèviament el portaveu de cada formació ha explicat el sentit de vot. Un cop fetes les votacions el resultat ha estat de vuit vots per a Jordi Munell, quatre abstencions (els tres del PSC i un de JNC), tres vots per a Nani Mora (ERC) i dos per a Aitor Carmona (Alternativa per Ripoll). Com a conseqüència, Munell ha estat proclamat alcalde després d'aconseguir la majoria simple necessària. Seguidament, ha rebut la vara d'alcalde i ha pronunciat el discurs de presa de possessió.



Mà estesa a l'oposició per buscar consensos

Durant el discurs d'investidura com alcalde de Ripoll, Jordi Munell ha assegurat que, "des de la humilitat" i conscient que ja no tenen aquest cop majoria absoluta, buscaran consensos amb la resta de forces a l'oposició per continuar treballant per un futur millor. Un "tarannà dialogant", ha afegit, que assegura que el seu partit, JxCAT, ha demostrat en les anteriors legislatures. En aquest sentit, també ha demanat a la resta de forces polítiques continuar la dinàmica positiva i constructiva dels darrers anys que ha permès aprovar els pressupostos municipals sense vots en contra. "Volem continuar treballant plegats per consensuar al màxim", ha detallat Munell.

També ha fet referència a la recuperació econòmica de la ciutat respecte el 2011, aportant tot detall de dades com ara creació d'ocupació, i ha destacat la necessitat de seguir treballant perquè tots els ciutadans tinguin una feina, estar al costat de les empreses i de les persones i seguir implementant millores com l'arribada de la fibra òptica als polígons.

D'altra banda, ha citat alguns dels fets que han marcat aquesta passada legislatura, no només per l'1-O i el que ha vingut després com el 155 sinó també pels atemptats del 17-A. Sobre aquells fets només ha dit que "cal aprendre del passat" i mantenir un "esperit de cohesió" a la societat. En cap moment, en canvi, ha fet referència a la irrupció del Front Nacional de Catalunya (FNC), un partit que tots els grups amb representació d'aquesta passada legislatura van acordar fer-li un cordó sanitari per ser "racista i xenòfob". També incloïen la formació Som Catalans, que no ha aconseguit representació.



ERC i PSC es comprometen a ser oposició constructiva

Tant la cap de llista d'ERC, Nani Mora, com la del PSC, Ana Belén-Avilés, han coincidit que treballaran per defensar aquells punts que portaven als programes electorals i de fer una oposició constructiva. En el cas dels republicans, aquests també s'han compromès a estar al costat del govern amb els temes de país i les aspiracions independentistes. Per la seva banda, Belén-Avilés també ha advertit a Munell que l'abstenció d'avui "no és un xec en blanc".

El candidat d'Alternativa per Ripoll-CUP, Aitor Carmona, s'ha mostrat satisfet per haver aconseguir trencar la majoria absoluta de JxCAT i ha fet una crida a buscar diàlegs per seguir treballant amb totes les forces. Durant el discurs, ha lamentat l'entrada de l'"odi i la xenofòbia" al consistori, en referència a JNC, i ha dit que la ciutat ha "fracassat" al no haver-ho pogut evitat (ha recordat que més de 600 ciutadans han votat propostes d'aquest tipus) i ha fet una crida a la convivència.

Finalment, la cap de llista de JNC, Sílvia Orriols, ha protagonitzat el moment més tens de la sessió amb retrets a la resta de forces per haver-los intentat fer una "cacera de bruixes" sense èxit i haver-los "silenciat i calumniat" durant la campanya sense haver sentit abans les seves propostes. Durant el discurs, ha assegurat que no són una formació racista ni xenòfoba malgrat vincular ajudes socials i immigració entre d'altres aspectes. "No odiem els estrangers però en volem parlar", ha manifestat. I tot seguit ha denunciat la "progressiva estrangerització i la imposició d'un pensament únic amb la idea d'una cohesió social quan la realitat ho desmenteix". I ha conclòs que són aquí perquè 500 ripollesos els han votat i "han dit prou" per "iniciar des del bressol de Catalunya la renaixença cultural i nacional de tota la pàtria".

Durant la seva intervenció, persones del públic han mostrat uns fulls on es podia llegir 'Totes som ripolleses'.