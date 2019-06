El republicà Toni Navarro consolida l'alcaldia de Llagostera

El republicà Toni Navarro es converteix aquest dissabte en el nou alcalde de Llagostera, després de 12 anys de govern convergent de la mà de Fermí Santamaria, que s'ha emocionat amb el discurs d'investidura del nou batlle per les seves paraules d'agraïment. ERC i la CUP-Alternativa per Llagostera (CUP-ALL) van fer públic fa uns dies que establirien un pacte per aconseguir l'alcaldia, un pas clau que ha fet que el partit guanyador de les eleccions en vots, Junts per Llagostera de la mà de Pilar Aliu, passi a l'oposició.

Amb 7 vots procedents d'ERC i de la CUP- Alternativa per Llagostera, Navarro ha promès aquest dissabte el càrrec en una sala de plens plena de gom a gom. Segons ha informat el cap de comunicació de l'Ajuntament de Llagostera, Marc Sureda, tots els regidors, menys Àlex Maqueda del PSC, han promès el càrrec amb lleialtat al Rei i a la Constitució Espanyola per imperatiu legal. Després dels juraments i la votació per escollir alcalde, s'ha pogut confirmar la composició del nou Ajuntament, integrada per 13 regidors: 5 de Junts per Llagostera; 4 d'ERC; 3 de la CUP-Alternativa per Llagostera, i un del PSC.

En el seu discurs d'investidura, Toni Navarro ha manifestat que "som un govern de canvi en el lideratge, però de canvi tranquil, no de trencament. Per això continuarem molts dels projectes iniciats per l'equip sortint i volem aprofitar totes les potencialitats dels grups que hi ha representats a l'Ajuntament. Hi haurà ocasió de dialogar en aquest sentit". Així mateix, Navarro ha explicat que "som un govern de consens que suma dos grups polítics amb una sola obsessió comuna: la voluntat de servir a Llagostera", i que "de la mateixa manera que convidem als grups de l'oposició a ser partícips de la nova etapa, exercint el paper de control i col·laboració que els correspon, demanem també a les entitats i a la ciutadania en general que ens ajudin a fer el camí junts". El cap de llista cupaire, Enric Ramionet, ha introduït el seu discurs amb un agraïment a l'amabilitat que Fermí Santamaria ha mostrat en tot moment com a batlle. El mateix també ha agraït l'oferta que els va fer Junts per Llagostera, malgrat que finalment han decidit donar suport a la formació republicana, tenint en compte "el gir social i democràtic" que desitgen els votants de la CUP.