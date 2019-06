Robert Mundet (Junts), nou alcalde de Cassà de la Selva amb el suport del PSC

Robert Mundet, cap de llista de Junts per Cassà, ha estat elegit avui alcalde de Cassà de la Selva gràcies al suport del PSC. Mundet va quedar com a segona força a les eleccions només per tres vots respecte a l'ERC de Martí Vallès, batlle en l'anterior legislatura.

Mundet ha confessat que "no sé si és un somni fet realitat o una realitat somniada", mostrant les ganes de "posar-nos al servei de tots els cassanencs sense prejudicis". El nou batlle ha tancat el discurs amb les paraules de Jordi Cuixart, "junts construirem un país lliure i un món més just", i desitjant una bona Festa Major a tots els cassanencs i cassanenques.

Marià Montsunyer (PSC) ha subratllat que no ha tingut cap més ambició que treballar pel poble, afegint que "amb Mundet no hem parlat ni de Puigdemont ni de Pedro Sánchez, sinó de Cassà". El mateix ha tancat el seu discurs demanant que "no em jutgeu per les meves sigles ni per la camisa que porto", al.ludint a que hi hagi respecte en tot moment.

Vallès, que ara es converteix en regidor a l'oposició, ha narrat en el marc del ple com havien anat les negociacions després de guanyar els comicis en nombre de vots. La seva proposta era poder negociar amb Junts per Cassà i arribar a consensos, inclús compartir alcaldia, però a hores d'ara Vallès confessa no haver rebut cap proposta per part de Mundet, sinó la notícia d'un pacte amb el PSC de Marià Montsunyer.

El cap de llista republicà ha manifestat que "l'acord que avui JxCat i el PSC segellen no és bo pel poble, ja que no coneixem cap dels punts del pacte perquè no s'ha fet públic, un pacte que trenca el diàleg amb ERC".