Els sindicats suspenen la vaga de la sanitat concertada

La sanitat concertada ha ajornat la vaga prevista pels dies 18, 19 i 20 de juny. Els tres sindicats convocants, CCOO, UGT i Satse, han decidit suspendre la protesta de tres dies, amb què volien reivindicar el conveni Siscat dels centres sanitaris concertats, per no afectar el judici del dia 26 de juny, que van interposar contra la patronal del sector per voler «negociar aspectes fora del conveni».

Tot i això, asseguren els tres sindicats, el conflicte «continua obert» i, després de la celebració d'aquest judici tenen previst anunciar una nova data de vaga al sector, que a Girona comprèn tots els hospitals de la xarxa pública excepte l'hospital Josep Trueta, que depèn de l'ICS, i els centres d'atenció primària que presten servei al 34% de la població i que depenen d'entitats com els Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà o l'Institut d'Assistència Sanitària, per exemple.

Els sindicats majoritaris a la sanitat concertada van convocar aquesta vaga en considerar que si hi ha diners per millorar les condicions laborals dels metges, també s'han de negociar millores per a la resta del personal sanitari.

Al novembre el sector mèdic de la concertada va fer una vaga de cinc dies juntament amb l'atenció primària de l'ICS, sense aconseguir negociar millores professionals com sí que va fer l'ICS, per la qual cosa va plantejar una segona convocatòria, prevista pel febrer, però les dues parts van arribar a un acord per desconvocar-la.

Els tres sindicats consideren que aquest acord amb els metges amenaça el conveni sectorial, que afecta gairebé 50.000 treballadors i treballadores a tot Catalunya i va ser signat també al novembre «després de més d'un any de negociacions».

CCOO, Satse i UGT denuncien que les negociacions entre les patronals de la sanitat concertada i el sindicat Metges de Catalunya (MC) «han trencat el marc legal i legítim de negociació tot posant en risc l'efectivitat dels acords assolits a la negociació del II Conveni del Siscat» i per això havien cridat a la mobilització els treballadors.

Inicialment, aquesta protesta estava prevista per a principis d'abril, però uns dies abans els tres sindicats van decidir ajornar-la amb l'objectiu de seguir negociant.