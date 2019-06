Dos accidents de trànsit tallen la C-66 a Girona i l'autopista a Sant Julià

Dos accidents de trànsit van complicar la circulació a la xarxa viària gironina entre ahir al migdia i primera hora de la tarda, i es va tallar el pas de l'autopista per Sant Julià de Ramis i la carretera C-66 a Girona.

El primer dels sinistres, causat per un xoc frontal entre una autocaravana i un turisme, es va produir quan eren gairebé dos quarts de 2 del migdia al quilòmetre 32 de la C-66, que es va tallar en els dos sentits de la marxa fins pràcticament les 3 de la tarda. Segons va informar el Servei Català de Trànsit això va provocar un quilòmetre de cua. Cinc persones van resultar ferides de diversa consideració –quatre tipificades com a menys greus i una de greu–, a les quals van atendre quatre ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques (SEM), que les van traslladar a l'hospital Josep Trueta. Al lloc dels fets també s'hi van desplaçar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra i tres dotacions dels Bombers de la Generalitat.

Pel que fa a l'AP-7 a Sant Julià de Ramis, l'incident es va originar per la sortida de via d'un vehicle quan passaven deu minuts de les 2 del migdia. En aquest cas, Trànsit va indicar que una sola persona va resultar afectada i en va sortir il·lesa. La situació, però, va obligar a tallar dos carrils de l'autopista en direcció a França, que es van obrir momentàniament per interrompre's altre cop, fins que es va normalitzar la circulació del tot.