L'aplicació per registrar l'avaluació de l'alumnat col·lapsa el sistema

El final de curs s'està complicant més del normal per als docents i, especialment, per als equips directius que formalitzen les avaluacions a causa del mal funcionament de l'aplicació informàtica del Departament d'Educació.

El problema amb l'aplicatiu anomenat Esfer@, reconegut per la mateixa Conselleria, fins i tot ha portat a obrir una recollida de signatures a internet per demanar a l'administració que es replantegi el sistema «per tal que sigui una eina pràctica, àgil i més dinàmica».

A través de la Direcció general de centres públics, el Departament d'Educació ha admès els problemes amb l'aplicació informàtica amb què s'han de registrar les avaluacions a través d'una carta signada per la subdirectora d'Administració i Organització de centres públics, Núria Martín.

En el seu escrit, la responsable de la Conselleria diu als equips directius que «som coneixedors del funcionament inadequat del procés d'avaluació amb l'aplicació Esfer@» i ho atribueix a la «saturació dels servidors de l'aplicació», ja que la feina s'ha hagut de concentrar en pocs dies i els «defectes» del sistema s'han fet evidents.

Núria Martín fa referència al poc marge de temps amb què s'ha dissenyat el sistema i reconeix que la feina realitzada fins ara ha estat insuficient «i –diu– els centres heu resultat perjudicats». La subdirectora assegura que «estem treballant contra rellotge per esmenar la situació tan gravosa que patiu».

A banda d'acceptar els errors del programa, Martín explica que el Departament d'Educació està recollint totes les «incidències i queixes» amb l'objectiu de «donar la resposta més adient i ràpida possible».

La campanya oberta a la plataforma virtual Change.org havia recollit, fins ahir a la tarda, 1.707 firmes de les 2.500 que els seus promotors s'han plantejat com a objectiu. En la seva argumentació, s'afirma que «milers de docents estem farts d'avaluar amb la plataforma Esfer@» perquè «és desesperant: es col·lapsa, el procediment és lent i farragós, no hi ha agilitat...».

Davant la lentitud del sistema, es demana al Departament que dirigeix Josep Bargalló un altre mètode que permeti introduir les dades i enviar-les immediatament, «sense haver d'esperar un temps tan gran entre alumne i alumne».

L'eina: Gestió administrativa, acadèmica i econòmica dels centres educatius



Esfer@ és l'aplicació del Departament d'Educació de la Generalitat per donar suport a la gestió administrativa, acadèmica i econòmica dels centres docents públics. Aquesta eina ha anat substituint de manera progressiva l'anterior aplicació SAGA. Per aprendre a utilitzar l'Esfer@, l'administració educativa ha organitzat sessions formatives arreu dels seus serveis territorials.