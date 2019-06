Noguer és proclamat alcalde de Banyoles per quart mandat consecutiu

El ple de constitució del nou Ajuntament de Banyoles va transcórrer sense cap sorpresa, donat que els resultats de les eleccions del passat 26 de maig van donar la majoria absoluta al grup de Junts per Catalunya-Banyoles.

El seu cap de llista i alcalde de la ciutat en els darrers tres mandats, Miquel Noguer, va revalidar els suports suficients per tornar a ser escollit alcalde; això sí, només amb els vots dels 9 regidors de la seva formació.

En el ple d'investidura i de constitució de l'Ajuntament que es va celebrar ahir al migdia, el grup municipal d'Esquerra Republicana va proposar i votar el seu cap de llista, Jaume Butinyà; així com la formació de Sumem Banyoles, que es va decantar pel seu candidat, Non Casadevall. En canvi, el regidor Quim Fernández Callís, de la nova formació Convivència i Progrés, no va proposar cap candidat per a l'alcaldia. Abans de procedir a la votació es va constituir la mesa d'edat del ple.

Una vegada tots els regidors escollits a les últimes eleccions municipals van prendre possessió de la seva acta, va quedar constituït el nou Ajuntament i es va procedir a la votació de l'alcalde. Aquesta es va resoldre amb nou de disset vots a favor de Miquel Noguer, que va ser proclamat alcalde de Banyoles per quarta vegada consecutiva.



«Quatre anys intensos»

En el seu discurs d'investidura, Miquel Noguer va assegurar «que ens esperen quatre anys intensos, plens de reptes que haurem de gestionar entre tots, cadascú des de la seva responsabilitat». L'alcalde també va destacar que «en aquests propers quatre anys haurem de continuar treballant per anar dibuixant el model d'una ciutat per viure, per viure-hi i per viure-la».

Tanmateix, Noguer va afegir que els grans reptes del nou mandat seran l'aprovació definitiva del planejament d'ordenació urbanística municipal (POUM), el benestar de les persones, la cohesió social, l'educació, la cultura i l'esport.

Fins al moment de les eleccions municipals del 26 de maig, Miquel Noguer també exercia el càrrec de president de la Diputació de Girona.