El nou alcalde d'Olot estén la mà a «cooperar» amb els altres partits

Josep Berga va rebre la vara d'alcalde de la mà de Josep Maria Corominas després d'haver aconseguit 11 regidors el 26 de maig. El nou alcalde d'Olot va tenir un record pel seu pare mort a l'octubre i va prendre el compromís de cooperar i intercanviar opinions amb els altres grups polítics al consistori. «El que més m'agradaria és que no haguéssim d'exercir ni una sola vegada la majoria absoluta», va dir. Va valorar que el futur de la ciutat necessita de tothom.

Va explicar que a Olot hi conviuen 89 nacionalitats diferents i 5 apàtrides, que fa falta treball digne per a tothom, que hi ha necessitat de facilitar l'accés a l'habitatge i que cal treballar per l'èxit escolar.

Abans, havia cedit la paraula al tinent d'alcalde, Estanis Vayreda, que havia definit el nou alcalde com una persona que sap escoltar i també delegar. «Una persona amb una infinita capacitat de treball que toca de peus a terra», va exposar. Vayreda va recordar el mandat acabat com un temps difícil amb moments d'un 15% d'atur. «Ara l'atur està al 7% però cal millorar les condicions de treball», va apuntar. Vayreda va exposar el nou Firal i la plaça Mercat com a testimonis de l'últim mandat.

En el torn de paraules dels altres grups, Anna Barnadas (ERC) va enumerar l'habitatge, el Nucli Antic i la mobilitat com a problemes d'Olot. Va ressaltar la necessitat de millorar tecnològicament l'Ajuntament. «Tenim una web sense optimitzar per als mòbils», va plantejar. Va prometre que treballarà per l'objectiu de «la millor ciutat».

Josep Guix (regidor del PSC) va considerar que «les majories absolutes resten debat i participació». Es va mostrar decidit a cooperar amb l'equip de govern perquè «Olot sigui un espai de convivència».

Lluís Riera (CUP) també va lamentar la majoria absoluta. Va avisar que la CUP fiscalitzarà l'Ajuntament sobretot en les grans obres: la variant i l'espai Cràter. Va recordar que 3.090 olotins no van poder votar i que fa falta habitatge.