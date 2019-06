El porta a porta de Besalú provoca que es llencin residus a d'altres pobles

Parc de contenidors de Sant Ferriol. ?Els contenidors es troben a dintre d'un clos tancat que s'obre amb una porta corredora que tancaven amb un cadenat, però aquest ja no hi és perquè el van trencar.

Parc de contenidors de Sant Ferriol. ?Els contenidors es troben a dintre d'un clos tancat que s'obre amb una porta corredora que tancaven amb un cadenat, però aquest ja no hi és perquè el van trencar. X.V,

Els alcaldes de Maià de Montcal i de Sant Ferriol han reconegut que des de la posada en servei del sistema de recollida porta a porta a Besalú han notat un increment del volum de residus. L'Ajuntament d'aquest darrer municipi va posar en marxa el porta a porta fa uns vuit mesos. El sistema ha suposat una reducció del 50% de la fracció. Això no obstant, hi ha constància de la generació de «turisme de residus» als pobles més pròxims.

L'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega, ha explicat que han notat un increment dels residus, sobretot en els contenidors situats al costat de l'edifici de l'Ajuntament. Es tracta d'una zona de contenidors situada a poca distància del nucli de Besalú i situada al costat de l'Ajuntament, a prop de la carretera.

És una zona de contenidors tancada amb una barana de fusta i amb una porta corredora. Tancaven la porta amb un cadenat però algú el va trencar i ahir estava oberta.

Albert Fàbrega ha explicat que els residus forans són els que la gent no ha seleccionat i van a parar al contenidor general, cosa que encara agreuja més la situació. També ha exposat que tem un augment d'abocaments incontrolats al terme de Sant Ferriol provocat per la puja del control en els abocaments legals.

Per la seva part, l'alcalde de Maià de Montcal, Joan Gainza, ha apuntat que han notat un augment en el volum de les escombraries que coincideix amb les dates de la implantació del porta a porta a Besalú. Això no obstant, ha indicat que no disposen d'imatges que puguin demostrar aquesta circumstància. Ha concretat que l'augment dels residus s'ha notat sobretot en els contenidors situats a l'accés de la urbanització del Molí d'en Llorenç.

Joan Gainza ha explicat que és un indret on abans havien detectat gent de Banyoles i Girona que hi deixava residus. Es tracta d'uns contenidors situats al costat de la carretera N-260 de fàcil accés amb cotxe.

A Argelaguer, fa un any que tenen els contenidors de resta i d'envasos tancats i el d'orgànica obert. Segons ha manifestat l'alcalde d'aquest municipi, Artur Ginesta, el fet de tenir els contenidors tancats fa que no pateixin tant de turisme de residus com els altres llocs.

Això no obstant, hi ha gent que els deixa bosses al costat dels contenidors. «Les bosses parlen», ha apuntat l'alcalde. A partir de les dades aportades pel contingut de les bosses en moltes ocasions localitzen la persona que l'ha deixada.

De moment, l'Ajuntament d'Argelaguer es posa en contacte amb la persona que ha deixat la bossa i l'avisa. L'alcalde ha indicat que després d'un primer avís passaran a fer una denúncia.