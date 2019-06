Quart Actiu reté la vara d'alcalde amb un nou acord amb el PSC i JxCat

Carles Gutiérrez va complir ahir el tràmit de la sessió plenària per retenir la vara d'alcalde que ja exercia des de 2017. Aquest cop va ser el PSC altra vegada que va facilitar l'accés a la presidència consitorial i s'hi ha sumat JxCat. El pacte ha estat marcat per la renúncia de Pere Cabarrocas, històric candidat socialista, per facilitar un acord d'investidura. Cabarrocas acumulava 34 anys a l'Ajuntament, 26 anys alcalde i vuit més a l'oposició. El creixement de Quart Actiu respecte de les eleccions de 2015 ha permès que el cap de llista, Carles Gutiérrez, sigui l'alcalde durant els quatre anys. Els dos socialistes i el de JxCat estaran al govern però no tindran l'alcaldia.