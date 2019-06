El repte de reduir les molèsties del trànsit al Sant Jordi d'Olot

Els veïns de l'avinguda Sant Jordi d'Olot fa anys que viuen al costat de l'enllaç entre les carreteres de la Generalitat i l'eix pirinenc de l'Estat. El seu carrer és la via més ràpida de connexió entre la c-152 i l'A-26, les alternatives són travessar els carrers del centre d'Olot amb més semàfors i presència de vianants i vehicles de dues rodes.

Les últimes dades marquen que uns 16.700 vehicles travessen cada dia l'avinguda Sant Jordi. Un 10,8% del trànsit són camions, amb uns 1.700 vehicles pesants al dia. Es tracta d'una xifra que augmenta o es redueix segons l'activitat econòmica, però que puja des de l'obertura dels túnels de Bracons el 2009.

Des de fa uns tres mesos, els veïns de l'avinguda estan mobilitzats per protestar contra el que ells defineixen com un greuge comparatiu amb la resta de ciutadans. Argumenten que van comprar o llogar els habitatges per viure en un carrer i no al costat d'un enllaç viari clau en la distribució del trànsit del nord-est de Catalunya.

Fa uns quatre mesos i per sorpresa, els veïns de l'avinguda Sant Jordi es van mobilitzar per reclamar el dret de tenir la mateixa qualitat de vida que la resta d'habitants de Catalunya. Des de llavors, han mostrat el que viuen cada dia. Han publicat imatges de camions encallats enmig de l'avinguda i d'avariats, cotxes encastats darrere els camions, cotxes als aparadors i imprudències de tota mena.

Les escenes van acompanyades de les estridències de les ambulàncies, l'estrèpit dels motors i el xerricar de les frenades. Ells es queixen que l'ambient no s'atura de nit quan en qualsevol moment els pot despertar una espècie de moviment sísmic provocat pel bolcament d'un camió de gran tonatge. També pateixen la mala olor del transport d'animals.

Això ha anat acompanyat de les manifestacions de veïns. A primers d'abril, van tallar el vial unes hores i fa pocs dies van fer una marxa amb bicicleta per reclamar el que no poden fer cada dia: anar amb bicicleta tranquil·lament.

Una mobilització veïnal quasi en paral·lela a la campanya de les eleccions municipals va sacsejar l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Maria Corominas, i el candidat Josep Berga es van reunir amb els veïns i els van plantejar que quan la variant d'Olot, les Preses i la Vall d'en Bas sigui una realitat tindran la vida que reivindiquen.

Mentrestant, l'Ajuntament ha acceptat part d'un decàleg d'accions per mitigar les molèsties de la travessa, el primer apartat del qual es complirà a l'agost quan el Departament de Territori i Sostenibilitat posi un paviment reductor del soroll a l'avinguda. La mesura està valorada en uns 300.000 euros i té un manteniment més car que el paviment normal.

Una altra mesura serà senyalitzar els accessos a la C-37 i l'A-26 amb cartells lluminosos i propostes de recorreguts alternatius per evitar que camions de llarg recorregut travessin l'avinguda. A més, estudien reduir la velocitat a 3o quilòmetres hora, més semàfors i, a la nit, deixar-los en taronja.

Entre les mesures proposades pels veïns i descartades per l'Ajuntament hi ha la de posar peatge als camions que vulguin travessar Olot per l'avinguda. L'Ajuntament considera que penalitzaria al teixit econòmic de la comarca i afegeix que hi ha molt de trànsit pesant local.