Robert Mundet es converteix en el nou batlle de Cassà de la Selva

Cassà de la Selva va constituir ahir al migdia el seu nou ajuntament encapçalat pel cap de llista de Junts per Cassà, Robert Mundet, que va quedar com a segona força a les eleccions només per tres vots respecte a l'ERC de Martí Vallès. La clau per rebre l'alcaldia ha estat el suport que li ha atorgat el socialista Marià Montsunyer.

Després que els 17 regidors fessin el jurament del càrrec, es va procedir a fer la votació per escollir qui seria el candidat que rebria l'alcaldia: l'anterior batlle Martí Vallès (ERC) o Robert Mundet (JxCat). Vallès es va endur 8 vots, mentre que Mundet, 9; de manera que amb aquests resultats quedava consolidada l'alcaldia en mans del líder de Junts per Cassà.

El primer a prendre la paraula va ser el president de la mesa d'edat i exalcalde Martí Vallès, que ara es converteix en regidor a l'oposició. Vallès va narrar com havien anat les negociacions després de guanyar els comicis en nombre de vots. La seva proposta era negociar amb Junts per Cassà, inclús proposant-li compartir l'alcaldia, però a hores d'ara Vallès confessa no haver rebut cap proposta per part de Mundet, sinó la notícia d'un pacte amb el PSC de Montsunyer. El cap de llista republicà es va mostrar decebut amb la manca de diàleg amb els dos partits i va considerar que «l'acord que avui JxCat i el PSC segellen no és bo pel poble, ja que no coneixem cap dels punts del pacte, un pacte que trenca el diàleg amb ERC». Malgrat tot, Vallès va mostrar tot el suport a la decisió final. Montsunyer va subratllar que «amb Mundet no hem parlat ni de Puigdemont ni de Sánchez, sinó de Cassà». «No sé si és un somni fet realitat o una realitat somniada», va dir Mundet, amb ganes de «posar-nos al servei de tots els cassanencs sense prejudicis».