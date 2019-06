Tretze municipis gironins inicien de moment el mandat governats en minoria

Els 221 municipis gironins han renovat les seves alcaldies. Ahir va començar a caminar l'onzè mandat municipal en democràcia i ho va fer en la totalitat dels ajuntaments gironins en confirmar-se els pactes postelectorals tancats durant les darreres setmanes i amb el relleu a algunes alcaldies considerades històriques. En total són tretze els ajuntaments gironins que comencen el mandat en minoria: Girona, Salt, Sarrià de Ter, Castelló d'Empúries, Palau-saverdera, Cervià de Ter, Vilafant, Santa Cristina d'Aro, Blanes, Viladrau, Riudarenes, Tordera i Ripoll. Fa quatre anys, van ser 14 els municipis gironins que es van trobar en minoria. Els pactes per assegurar la governabilitat almenys durant els propers quatre anys han estat del tot heterogenis i en els muncipis petits s'ha fugit dels mandats més ferms dels partits i les consignes generalistes. És la particularitat de la política en l'àmbit local. Hi ha pactes de tots els colors polítics i aliances del tot diferents que no es repeteixen en cada municipi. La unitat independentista que es presagiava entre Junts i ERC tampoc s'ha complert de manera generalitzada i en molts municipis van per separat. No hi hagut unitat estratègica.

En els pactes municipals s'ha trencat aquesta unitat independentista, tal com ha quedat demostrat en diversos municipis, no només de les comarques gironines sinó en tot l'àmbit municipal català. L'exemple és que en general a Catalunya, Junts i ERC han pactat per separat amb el PSC. Els socialistes han pres un protagonisme molt destacat a diversos municipis pactant indistintament amb els dos partits sobiranistes. A Figueres, ERC i PSC han aconseguit posar-se d'acord per treure l'alcaldia a JxCat i en alguns llocs històrics com Platja d'Aro ERC ha donat l'alcaldia als socialistes. Ha estat també el comiat d'alguns alcaldes històrics, com és el cas de Joan Giraut a Platja d'Aro o Pere Cabarrocas a Quart (PSC). Junts també ha pactat amb el PSC per poder conservar l'alcaldia de Lloret de Mar i a Maçanet de la Selva el pacte ha estat entre els tres principals partits: Junts, ERC i PSC.

Serà també una etapa municipal complicada en molts municipis pels governs en minoria que s'han constituït.

L'exemple més clar és la capital gironina. A Girona continuarà Marta Madrenas, que ha pogut tirar endavant la seva investidura per ser la llista més votada, però, a partir d'avui, estarà obligada a arribar a acords permanentment amb altres forces per poder portar a terme l'acció de govern i aconseguir una entesa per tancar el pressupost municipal o la plantilla municipal. El consens serà determinant i factor clau en alguns municipis gironins. Però, curiosament, als tres municipis de l'àrea urbana és on no hi ha cap majoria absoluta, i tant Girona, com Salt, com Sarrià de Ter hauran de ser governats de moment en minoria i arribar a acords puntuals per governar, tret que durant el mandat es pugui tancar alguna coalició.

Durant la jornada es van formalitzar tots els pactes polítics anunciats sense sorpresa destacada.