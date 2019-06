Font de la Pólvora participarà en un projecte d'integració a través del bàsquet

La Diputació de Girona i la Ricky Rubio Foundation van signar dijous un conveni de col·laboració que farà possible la implantació del programa Community Team al barri de Font de la Pólvora de Girona a partir del curs 2019-20. La metodologia d'aquest projecte es basa en l'esport com a eina de transformació i d'influència per a un canvi positiu dels més joves. Concretament, el programa està associat al bàsquet i fomenta valors com la convivència i la no discriminació. Community Team ja s'ha desenvolupat amb èxit al barri del Raval de Barcelona on hi van participar 200 nens i nenes.

A part de fomentar la integració social dels infants, l'altre gran objectiu de la fundació és la lluita, la sensibilització i la prevenció del càncer de pulmó. És per això que dissabte passat a Besalú es va celebrar el Dia del Superheroi, una jornada solidària dedicada a un veí del poble, en Marc, que va morir fa un any a causa d'un càncer de pulmó i els diners que es van recaptar es van destinar, entre d'altres iniciatives, a la Ricky Rubio Foundation.