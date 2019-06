Habitatge traspassa a SER.GI l'atenció a les famílies en pisos d'emergència social

La Fundació SER.GI gestiona el servei d'atenció i d'acompanyament a famílies vulnerables, generalment desnonades de casa, a l'atur o amb prestacions insuficients, a les quals la Generalitat ha adjudicat un pis d'emergència social a les comarques de Girona. Des del maig i a través de l'Agència d'Habitatge de Catalunya (AHC), el Govern ha donat aquestes funcions a l'organització gironina, de la mateixa manera que ho ha fet amb altres organitzacions d'arreu del territori.

El motiu, segons va explicar el director de SER.GI, Lluís Puigdemont, és «la complexitat» de la situació que viuen moltes famílies, majoritàriament amb menors a càrrec seu –algunes monoparentals–, i la dificultat que suposa fer-ne un seguiment. Així, l'administració ha traspassat a entitats socials –que treballen en contacte amb els serveis socials municipals i comarcals– una tasca que fins ara realitzava ella mateixa.

El servei es va treure a licitació el 2018, l'adjudicació s'ha resolt a principis d'aquest any i s'ha posat en marxa a finals de maig, després que Habitatge assignés els primers 13 pisos socials a la Fundació SER.GI. Aquests es troben en municipis de la Costa Brava, de l'Alt i el Baix Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i la Selva. Lluís Puigdemont va avançar que d'aquí a un any, i de manera progressiva, calculen que faran el seguiment d'uns 200 habitatges. L'acord amb la Generalitat dintre d'aquesta prova pilot que es desenvolupa a tot Catalunya té un any de vigència, prorrogable per a un altre.



Pisos de la Generalitat i dels bancs

L'acord implica que l'Agència Catalana de l'Habitatge assumeix el finançament de tres professionals que aporta SER.GI –educadors, professionals formats en mediació de conflictes i en coaching, tal com va explicar el seu director– i que complementaran la feina dels serveis socials, tot donant suport a famílies que poden portar mesos, o fins i tot un any, allotjades en pisos d'emergència social; molts dels quals són propietat de la mateixa agència o de bancs, segons va apuntar Puigdemont.

Les tasques de la fundació inclouen assessorar en temes relacionats amb l'ús de l'habitatge, el compliment dels termes del contracte de lloguer, el pagament dels subministraments o el manteniment del mobiliari; a més de donar recomanacions per evitar el malbaratament, ajudar a estalviar i a optimitzar recursos.

L'organització haurà d'anar informant l'Agència d'Habitatge de Catalunya d'aquestes qüestions i del compliment de tràmits administratius com són l'empadronament, la consecució de la targeta sanitària o l'escolarització dels fills menors d'edat.

La intervenció dels tècnics de la Fundació SER.GI també comportarà donar eines a les famílies perquè puguin mediar en cas que es produeixin conflictes, per exemple, amb la comunitat de veïns on viuen.



Millora social i laboral

Revertir la situació que pateixen els usuaris dels pisos adjudicats per Habitatge, tant des del punt de vista personal com laboral i social, és un altre eix de l'acció que durà a terme l'entitat, que incidirà en la importància de teixir vincles amb la comunitat.

Lluís Puigdemont va resumir que, en definitiva, es tracta de «canviar la situació socioeconòmica d'aquestes famílies» integrades per «persones que han estat maltractades pel context social i econòmic, que estan cremades i desgastades anímicament, que s'han sentit enganyades per una entitat bancària o que potser una empresa els ha acomiadat per l'edat».

El director de SER.GI va explicar que es vol provar una altra forma d'intervenir «per ser més efectius, de vegades no n'hi ha prou amb l'habitatge perquè la família està molt preocupada per altres temes». «Volem treballar el benestar social i emocional, oferint-los suports en tot l'entorn», va afegir Puigdemont, qui va aclarir que «nosaltres serem una peça més de l'engranatge».