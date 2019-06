Investiguen la desaparició de morfina d'un CAP de Sant Joan de les Abadesses

La desaparició d'onze vials d'un fàrmac derivat de la morfina de les instal·lacions del Centre d'Atenció Primària de Sant Joan de les Abadesses que es va produir el 15 de maig ha motivat que el cos de Mossos d'Esquadra obrís una investigació per aclarir-ne l'autoria.

Denúncia

Els responsables del mateix centre van denunciar-ne el robatori, que es troba en la darrera fase de la investigació policial. Segons fonts del cos, la resolució és imminent. El fet que no s'hagués forçat cap accés a les instal·lacions apunta que pot tractar-se d'un afer intern.

La morfina és el principal component actiu de l'opi i un substitutiu habitual de drogues més concloents com l'heroïna. Habitualment el seu consum es limita sobretot a usos mèdics, i per això se'n troben derivats en centres públics com un ambulatori o un hospital.