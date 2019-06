Jornada de la Creu Roja per fomentar el bon tracte a les persones grans a Girona

La Creu Roja de Girona va organitzar el 12 de juny una Jornada del Bon Tracte a les persones grans amb motiu de la commemoració del Dia Mundial per a la conscienciació sobre l'abús i maltractament a la gent gran el passat 15 de juny. La Creu Roja va voler realitzar una sessió formativa i de reflexió sobre la cultura del respecte cap a les persones grans reunint diversos col·lectius de persones grans, professionals, persones voluntàries i cuidadors i cuidadores de persones grans dependents.

L'acte es va celebrar al centre cívic Pla de Palau i va servir per presentar el projecte Bon Tracte a les Persones Grans, creat per la Creu Roja per a la prevenció davant del maltractament.