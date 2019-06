Més d'un terç dels infants gironins d'entre 6 i 12 anys pateix excés de pes

Més d'un terç dels infants gironins té excés de pes, segons les dades de l'Enquesta de Salut 2017-2018. Segons aquesta eina del Departament de Salut per recollir informació de la salut, els hàbits i l'ús dels serveis sanitaris de la població, el 36,9% dels gironins d'entre sis i dotze anys té excés de pes. Aquesta xifra representa un descens respecte l'anterior onada del sondeig, ja que en el període 2016-2017 eren el 39,9%.

Segons les dades de Salut, la majoria (un 24,7%) de les criatures residents a la regió sanitària de Girona tenen sobrepès -en l'anterior onada, era un 24,9%-, i un 12,2%, obesitat, el que també suposa un descens respecte el 14,9% de la passada enquesta.

A tot Catalunya, l'excés de pes afecta el 35,6% de la mainada d'aquest grup d'edat els quals un 25% presenten sobrepès i el 10% restant, obesitat.

Amb l'objectiu de combatre «un dels problemes prioritaris de salut pública a Catalunya i arreu del món», el Departament de Salut ha anunciat que posarà en marxa a la tardor un nou model de prevenció i atenció a l'excés de pes infantil que posarà especial èmfasi en les famílies més desfavorides per atacar així la bretxa social a la qual està lligada aquesta problemàtica.

La consellera Alba Vergés explica que el pla, elaborat amb la col·laboració de societats científiques, serà «global» i incidirà en cinc àmbits: l'alimentació, l'activitat física, el sedentarisme, les hores de son i els aspectes de la conducta.

Inicialment, els casos seran detectats pels centres d'atenció primària (CAPs), però l'objectiu és involucrar famílies, escoles i entitats perquè totes siguin partícips d'un «canvi de model» i la participació és «absolutament rellevant». Per això, s'oferirà formació en prevenció i atenció a l'excés de pes infantil als equips de pediatria tant dels CAPs com d'escoles i equipaments comunitaris, a més de la contractació d'una dietista i nutricionista, per la qual cosa el Govern farà una inversió inicial de 30.000 euros.

Abans d'estendre el pla per tot Catalunya, el projecte es començarà a implementar a finals d'octubre de forma pilot al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs, a causa de l'alta prevalença d'obesitat infantil, i a la comarca d'Osona, on ja hi ha iniciatives en marxa sobre aquest tema.

En tots els casos, segons Vergés, un dels pilars és atacar la «bretxa social» relacionada amb l'excés de pes infantil, que té a dia d'avui «un clar component de desigualtat social» i afecta especialment els «col·lectius més vulnerables». Prova d'això és que a la Mina, el lloc amb major incidència de tot Catalunya, la taxa d'obesitat infantil és del 24%, nou vegades superior a la de Sarrià-Sant Gervasi.

Bona part de la feina se centrarà, per tant, a «identificar quins són els missatges clau per abordar a les famílies que tinguin» dificultats especials «i per a això» s'aprofitaran tots els recursos de barris i pobles «sense necessitat de crear noves estructures».

Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Joan Guix, alerta que «si no juguem bé les cartes, l'actual generació tindrà una salut pitjor que la que han tingut els seus pares», que «el problema comença a edats molt primerenques i ve condicionat per factors ambientals» i que deriva en complicacions com la diabetis, la hipertensió o, fins i tot, tumors.



A Girona els CAPs hi impliquen també les famílies