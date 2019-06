El paratge de Castell recorda el referèndum que el va salvar

La plataforma SOS Costa Brava i Salvem la Pineda d'en Gori van organitzar ahir una concentració i una arrossada per commemorar l'èxit del referèndum que va salvar la platja de Castell el 1994 de la construcció d'un camp de golf i una urbanització. Aquest referèndum, junt amb la lluita ciutadana, va fer que Castell sigui l'única platja verge de la Costa Brava.

L'acte, a més de recordar la gran fita aconseguida fa 25 anys, també va servir per posar de manifest les noves amenaces a la Costa Brava, i demanar que no es construeixi el tercer edifici d'apartaments projectat a La Pineda d'en Gori, a sobre de Cala s'Alguer de Palamós. L'arrossada, a part de servir per conscienciar del perill d'aquestes construccions, també va servir per recaptar fons per a les accions judicials de la plataforma.

A les 11 del matí, a la platja de Castell, unes 300 persones van dibuixar un 25 gegant a la sorra en memòria dels 25 anys de la consulta. El número, que ha estat fotografiat per un dron, ha estat configurat per membres històrics de Salvem Castell, membres de la plataforma SOS Costa Brava, i dels banyistes que es trobaven a la platja. Rafel Bonillo, membre de Salvem Castell, va reivindicar l'acte per «celebrar que Castell es va salvar gràcies a la pressió popular».



Arrossada popular

Seguidament, unes 350 persones es van reunir a La Pineda d'en Gori per celebrar una arrossada popular organitzada per SOS Costa Brava i salvem la Pineda d'en Gori. Amb aquesta arrossada volien posar de manifest que les amenaces urbanístiques a la Costa Brava segueixen i que, per tant, la «lluita segueix endavant». L'emplaçament de l'arrossada no era casual. Precisament les plataformes volen aturar la construcció d'un tercer edifici d'apartaments en aquest paratge natural, situat a sobre la Cala s'Alguer, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional. L'arrossada va comptar amb diverses actuacions que van amenitzar la jornada.

Un cop finalitzat el dinar, l'advocat de La Lliga per la Defensa del patrimoni Natural (DEPANA), Lluís Toldrà, va oferir una xerrada sobre Salvem Castell, juntament amb membres de la plataforma. Toldrà va ser una peça clau en el procés de salvació la platja de Castell, ja que va interposar un recurs que, finalment, va evitar que es construís a l'entorn. Toldrà va reivindicar que Salvem Castell no només va ser una lluita popular, sinó també una lluita judicial, que va ser la que va aconseguir aturar les construccions i declarar l'espai com a protegit. Toldrà va recordar que la pressió social per salvar la Costa Brava ha d'anar lligada a una lluita judicial. També va intervenir l'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, que posant com a exemple la lluita de Salvem Castell, ha demanat seguir amb la lluita popular i judicial per salvar la Costa Brava de les noves amenaces urbanístiques.