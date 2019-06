Policia Nacional triplica la feina durant la temporada alta a l'aeroport

La temporada turística ja ha començat a l'aeroport de Girona i això es nota amb el gran trànsit de passatgers que van amunt i avall de les instal·lacions de Vilobí d'Onyar. Hi ha persones que intenten sortir d'aquest punt cap a països on creuen que tindran una vida millor i s'arrisquen a fer-ho, alguns d'ells, utilitzant documentació falsa o falsificada. Per tal de frenar-ho i per enxampar també aquelles persones que tenen reclamacions judicials pendents hi ha la Policia Nacional. Aquest 2019 ja han fet 17 detinguts.

A l'aeroport de Girona, el CNP hi té una comissaria, ara liderada per la inspectora, Sara Teijeira. Va aterrar a l'abril en aquest lloc i compta amb un equip «meravellós» assegura, el qual cada dia i sobretot ara en temporada alta, té com a missió principal el control documental tant dels passatgers que arriben com els que volen sortir d'Espanya a través d'aquesta frontera exterior.

Durant la temporada alta se'ls «triplica» la feina a Vilobí. Una mostra del que es poden trobar aquests policies és, per exemple, el que va passar durant el cap de setmana del 31 de maig al 2 de juny. Es van detenir cinc persones. Dues d'elles el matí del 31 de maig quan intentaven agafar vols cap a Londres i Bristol. Un ciutadà iranià va ser arrestat perquè portava una carta d'identitat romanesa falsa. L'altre detingut era un home de nacionalitat albanesa que va intentar anar al Regne Unit amb una carta d'identitat italiana falsificada. El dia 2, els agents del CNP van trobar un altre ciutadà albanès que volia anar a Dublin amb una carta italiana falsificada.



Reclamacions judicials

El 31 de maig van fer dos arrestos, en aquest cas perquè tenien reclamacions judicials pendents. A un d'ells se'l va enxampar en el filtre de control d'un vol a Rabat. Era un ciutadà francès amb una ordre de detenció i personació per un jutjat penal de València. En un vol que procedia d'East Midlands (Anglaterra), un ciutadà britànic va ser detingut perquè tenia també una ordre de detenció i personació en un jutjat de Palma.

Els controls de documentació que fa el CNP depenen, com recorda la Inspectora, de si el passatger és ciutadà de la Unió Europea i pertany a l'espai Schengen. En aquest cas es pot circular lliurement i, per tant, no existeixen les fronteres. En canvi, hi ha països que malgrat ser a Europa com Regne Unit o Irlanda no formen part de Schengen i a aquests, se'ls fa un control mínim de la documentació. Però a Girona també hi ha viatgers que formen part del que s'anomena Tercers Països i a aquests, se'ls fa un control estricte. Aquí, com destaca la cap del CNP a l'aeroport, el que es mira és a banda de l'autenticitat del document, també la validesa dels visats.

A l'aeròdrom de Girona actualment hi ha tres companyies que volen des de Rússia i, per tant, els turistes que procedeixen d'un vol d'aquest país se'ls farà aquest tipus de registre documental. El mateix passa amb els vols del Marroc, recorda la inspectora.

La inspectora Sara Teijeira destaca que en aquets controls es troben sobretot persones que porten documentació falsa o falsificada. Remarca que es detecten moltes persones albaneses que utilitzen aquest sistema. En aquestes instal·lacions han detectat enguany força gent d'aquest país que viatjaven amb una carta d'identitat italiana falsificada. També han enxampat persones de Geòrgia que aportaven documents falsos. La major part d'aquestes persones se'ls deté quan intenten anar a vols amb destinació Irlanda o el Regne Unit, ja que allà, destaca Teijeira, tenen més facilitats alhora de demanar-hi asil.

En els darrers anys a l'aeroport de Girona s'havia donat algun cas d'alguna família procedent de Síria que fugia de la guerra que havia decidit venir a Espanya a través d'aquest aeroport. Enguany se n'han detectat dos casos. Diu la inspectora que les instal·lacions de Vilobí atrauen un «turisme familiar» i que es dona poc. Una altra tipus de persona que passa per les instal·lacions i es detecta és aquelles que tenen una reclamació judicial pendent.



Canvis pel Brexit

Preguntada sobre què canviaria la seva feina si finalment el Regne Unit acaba fent el Brexit, assegura que el canvi seria radical ja que aquest és un aeroport amb un gran trànsit de britànics i això obligaria a ampliar les instal·lacions on es fan els controls documentals. Malgrat tot, diu que aquesta possibilitat per ara és ciència-ficció, ja que no se sap si els britànics pasarien amb visats o només passaports. I naturalment, si els britànics necessiten de visats, suposaria que el CNP hagués de fer controls documentals com els que es fan a Tercers països.