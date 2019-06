Portbou viu una nit tropical amb una mínima de 21,2 graus

Portbou ha viscut una nit tropical amb una temperatura mínima de 21,2 graus.



El vent de mestral ha fet pujar el registre. A la població s'ha donat una ratxa màxima que s'ha enfilat fins als 32,4 km/h.



Cal destacar que el municipi de l'Alt Empordà és l'únic punt de Catalunya on s'han superat els 20 graus durant la nit i matinada.



La nit tropical es considera aquella on la temperatura mínima no baixa dels 20 graus.



El mapa il·lustra on s'han donat els registres més càlids:





La temperatura mínima d'avui dilluns ha sigut més alta. El valor més elevat, Portbou (Alt Empordà) amb 21,2 ºC. #meteocat pic.twitter.com/cLHc4ND53w — Meteocat (@meteocat) 17 de juny de 2019

Dilluns força tranquil amb pujada de temperatura. Com a molt, a la tarda algun ruixat al Pirineu, sobretot al sector oriental. Tots els detalls al butlletí: https://t.co/C0jpuGa0AY #meteocat pic.twitter.com/8aoNTpih1G — Meteocat (@meteocat) 17 de juny de 2019

Fa dues setmanes, aS'hi va registrar una mínima de 19,5 graus, la segona més alta de Catalunya.Quant a la resta de mínimes d'aquest dilluns, no n'hi ha cap que hagi rondat als 20 graus a la demarcació. La segona més alta després de Portbou s'ha donat ai la tercera, ha tingut lloc a la capital del Pla de l'Estany,Aquí també hi bufava el vent de mestral i s'ha donat un cop màxim de 12,6 km/h.De cara a la resta del dia, el Meteocat informa que les temperatures màximes pujaran i de valent. Una tònica que es mantindrà també de cara a demà.