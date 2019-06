Una regidora de Ripoll jura el càrrec per «les constitucions catalanes de l'11 de setembre de 1714»

La jura del càrrec de la regidora Sílvia Orriols en la constitució del nou govern de l'Ajuntament de Ripoll no ha passat desaparcebuda, sobretot a les xarxes socials.





Mare de Déu, @JorBaeBel, aquesta dona és fascinant. És la Marine Le Pen catalana. Si arriba a ser nacionalista espanyola en comptes de catalana, la porten a Madrid com a candidata a Presidenta per VOX. No foto conya! Mira't el seu discurs, minut 16:35.https://t.co/dKADC5kJZn