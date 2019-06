Controls per detectar conductors beguts o drogats abans de Sant Joan

Les Policies de Trànsit tindran com a prioritat entre avui i el 24 de juny treure de la circulació els conductors beguts o drogats. Coincidint amb Sant Joan, des dels dies previs es farà una campanya intensiva per combatre la conducció sota els efectes de l'alcohol o les drogues a les carreteres i municipis de Catalunya. Els controls policials es desplegaran pel conjunt del territori i es faran de manera aleatòria i en qualsevol moment del dia per tal de conscienciar la ciutadania que aquesta problemàtica pot provocar accidents de trànsit mortals i greus.

A la darrera campanya preventiva de drogues i alcohol, realitzada coincidint amb Carnestoltes, es van detectar 667 positius per alcoholèmia -107 van ser penals i 560 administratius. Aquests positius van suposar un 4,57% del total de proves realitzades a Catalunya. També es van detectar 291 positius per drogues.