Creu Roja ha atès més de 2.300 persones sol·licitants d'asil i refugiades el 2018

Creu Roja ha atès més de 2.300 persones sol·licitants d'asil i refugiades durant el 2018.

Els ciutadans russos i els hondurenys són els més atesos per l'entitat. En concret, segons ha informat l'entitat en un comunicat, la majoria de les personesprocedeix de Rússia (24%), Venezuela (14,8%), Honduras (12%), %), Colòmbia (5%) i Nigèria (5%). El 60% de les persones ateses van ser homes i el 24% eren menors de 18 anys.

Aquest dijous és el Dia Mundial de les persones refugiades. I l'associació recorda que moltes persones que busquen refugi a la Unió Europea estan sent rebutjades a les fronteres, de vegades, "sense tenir en compte la seva situació, ni la necessitat de garantir la seva seguretat i protecció, en oposició directa a un dels principis fonamentals de la Convenció sobre Refugiats de 1951". Aquesta situació, unida a l'escassetat de vies legals, implica "més riscos per a la seguretat de les persones refugiades".

En el Dia Mundial del Refugiat, Creu Roja recorda la importància que els estats renovin i enforteixin el seu compromís amb la Convenció de Refugiats de 1951.

Creu Roja treballa amb les persones sol·licitants d'asil i refugiades des de fa més de 30 anys, desenvolupant una àmplia resposta humanitària per donar suport a les en els processos d'acollida i integració.

A Girona, les nacionalitats majoritàries de les persones ateses per Creu Roja a 2018 han estat russes (el 24%), hondurenyes (el 12%), veneçolanes (el 14,8%), colombianes (el 5%) i nigerianes (el 5%).

Creu Roja és una de les organitzacions que participen en la gestió del programa d'acollida a persones sol·licitants de protecció internacional a Espanya, finançat pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social (MITRAMISS) i el Fons d'Asil, Migració i Integració (FAMI) de la Unió Europea.

La intervenció de Creu Roja consta de diverses fases que cobreixen des de la primera acollida fins a la integració i l'autonomia dels participants, amb una durada aproximada de 18 a 24 mesos.

Per a això, Creu Roja dissenya itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral que cobreixen les necessitats bàsiques dels refugiats i sol·licitants de Protecció Internacional, oferint-los, entre d'altres, serveis de suport jurídic, psicològic, traducció i interpretació, aprenentatge de l'idioma, ajuts econòmics, formació, orientació i intermediació laboral.



Ara que són aquí, #EtNecessitenAprop

Amb l'objectiu de conscienciar sobre els reptes i dificultats que afronten les persones sol·licitants de protecció internacional a Espanya, Creu Roja compta amb la campanya de sensibilització Ara que són aquí, ##EtNecessitenAprop, que disposa d'un web, un joc interactiu i infografies per explicar com funciona el sistema d'acollida i com es pot col·laborar en la integració de les persones refugiades.