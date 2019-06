Les denúncies per violència masclista creixen un 19,5% el primer trimestre

La xacra de la violència masclista sembla no tenir aturador a les comarques gironines. Les denúncies no paren de créixer, tal com mostren les dades del primer trimestre de l'any. Han arribat fins a 557 demandes als jutjats gironins i això representa un 19,5% més de casos que durant el mateix període de l'any passat.

Les víctimes dels maltractaments són qui majoritàriament presenten les denúncies (445) i en segon terme queden els casos en els quals la policia és qui, com a resultat d'una intervenció, acaba presentant-les (82). En altres ocasions, les denúncies les ha presentat Fiscalia (2) o com a resultat d'un informe de lesions (34).

Aquestes dades formen part del balanç del Consell del Poder Judicial (CGPJ) sobre violència masclista dels tres primers mesos de l'any. Entre els altres aspectes a destacar hi ha que també han crescut el nombre de víctimes d'aquesta xacra. S'han incrementat en un 5,7%, passant així de les 456 a les 482 del mateix període del 2018. Quant a la nacionalitat de les víctimes, s'ha de dir que segons l'estadística, 278 persones tenen la nacionalitat espanyola i les altres dones, 204 són estrangeres.

D'aquestes víctimes, fins a 71 s'han acollit a la dispensa legal a l'obligació de declarar com a testimoni, prevista en l'article 416 de la Llei d'enjudiciament criminal. D'aquestes, 35 són espanyoles i la resta, estrangeres.

La major part de les víctimes de violència masclista en el moment dels fets tenien una relació anterior amb el denunciat. En un 48,65% era la seva exparella i en un 9,91%, el seu exmarit. En el 27% dels casos estaven, en el moment dels maltracaments, convivint en parella i un 14,41%, casats.

Els delictes que estan relacionats amb la violència de gènere també s'han incrementat, amb un 24,18%. S'ha passat de 488 a 606. La majoria d'ells són casos per lesions i maltractaments.



Un 80% acaba condemnat

Un tema que també va de pujada és el nombre de persones que han passat pels jutjats per ser presumptes autors d'un delicte relacionat amb aquesta xacra. S'han incrementat en un 6,25%. En total han hagut de passar per la banqueta dels acusats 51 homes, i d'aquests han acabat condemanats el 80,4%. Mentre que l'any anterior van acabar com a acusades fins a 48 persones i se'n van condemanar el 85,4%. S'ha de dir que dels condemnats n'hi ha 21 d'espanyols i la resta (20), estrangers.

L'altre indicador que mostra que la violència masclista va més enllà de la pura relació de parella o exparella són les ordres i mesures que es demanen vers el maltractador. Les presenten majoritàriament les víctimes i durant el primer trimetre de l'any se n'han tramitades fins a 111, una d'elles per iniciativa del Fiscal. Aquestes han patit una baixada del 13,3%, ja que en els primers tres mesos de l'any passat, se'n van tramitar 127 –dues des de la Fiscalia.

Des de les 111 d'aquest 2019, cal dir que se n'han denegades més de la meitat (59) i no se n'ha inadmès cap. En canvi, l'any passat se'n van tramitar 127, una no va ser admesa i se'n van denegar 69. La resta van ser adoptades (57) i enguany han estat 51. Quant a tipus de mesures acordades, els jutges n'han adoptat 96 de penals i 29 de civils. Destaca l'ordre d'allunyament, amb 50 casos i prohibició de comunicació (43).