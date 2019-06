L'hospital Trueta posa en marxa la segona fase de l'ampliació d'Urgències

L'hospital Josep Trueta de Girona ha posat en marxa aquest matí la segona fase de les obres d'ampliació del Servei d'Urgències, que es van posar en marxa l'estiu passat. En aquesta nova àrea hi ha l'entrada principal al servei, amb un circuit diferenciat per als pacients que arriben al centre amb mitjans propis i per als que són traslladats en ambulància; l'admissió; el triatge; la sala d'espera; la zona de pacients de baixa complexitat; l'àrea de traumatologia, i els boxs de crítics. La zona de crítics encara no entrarà en funcionament fins d'aquí a uns dies, mentre que la zona de traumatologia es posarà en marxa quan acabi la tercera fase, ja que ara s'utilitzarà l'espai com a àrea de pacients en observació.

Aquesta zona nova ha quedat connectada amb la corresponent a la primera fase del Servei d'Urgències, que va entrar en funcionament a prinicpis de l'estiu passat després de les obres d'ampliació que havien començat el març de 2017. A més, s'ha dotat d'equipament d'última generació.

Avui s'ha traslladat als nous espais l'àrea d'observació i l'àrea de baixa complexitat, que atén els pacients de nivell IV i V, la qual ha passat de disposar de dos punts assistencials a cinc. La resta d'espais s'aniran obrint progressivament, assenyala el centre, i així la dotació de recursos materials i humans s'anirà ajustant a les necessitats que vagin sorgint.



Una obra en tres fases

Tota l'obra d'ampliació del servei, que acabarà duplicant la superfície que tenia inicialment, s'ha organitzat en tres fases, per fer compatible l'activitat assistencial amb els avenços dels operaris. Queda pendent la tercera fase, que es preveu que es comenci a executar durant l'any que ve, i que acollirà l'àrea d'observació.

Els treballs que s'han fet fins ara són a càrrec de l'empresa CRC Obras y Servicios SL, per un import de 3.358.752,40 euros (IVA inclòs) pel que fa a l'obra sense l'equipament. El projecte global permetrà quasi doblar la superfície que tenia el servei, que passarà dels 1.200 metres quadrats a 2.300 metres quadrats un cop acabada tota l'obra.

Cada dia van al centre uns 200 pacients, que sumen aproximadament 70.000 pacients al cap de l'any. Part dels pacients atesos arriben derivats d'altres hospitals o centres d'atenció primària de les comarques gironines, que tenen el Trueta com a centre de referència. Quasi el 20% dels pacients atesos acaba ingressant al Trueta.