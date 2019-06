L'ICRA crea un laboratori europeu de doctorands per millorar el tractament d'aigües

L'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) de Girona acaba de crear un laboratori europeu de doctorands amb 3,5 milions d'euros per millorar la innovació tecnològica en el tractament d'aigües residuals. La iniciativa, que forma part del projecte europeu Nowelties per promoure la recerca de nous materials i tecnologies innovadores en aquest camp, és el programa més gran de doctorands coordinat des de Catalunya en tractament d'aigües.

La necessitat de fer front a les conseqüències del canvi climàtic, i als cada vegada més freqüents períodes d'escassetat d'aigua, comporta un notable increment de la demanda de solucions tecnològiques per al sector del tractament d'aigües i la descoberta de nous professionals capacitats i interdisciplinaris que puguin fer front als futurs desafiaments d'aquest sector i aplicar a la pràctica les directives relacionades amb aquest àmbit.

Amb aquest objectiu l'ICRA ha desenvolupat el projecte Nowelties, dins del programa Maria Sklodowska Curie, una plataforma que ofereix oportunitats de formació per a experts en tractament d'aigües del futur i, al seu torn, inclou un programa de recerca per al desenvolupament de nous materials i tecnologies, com tractaments biològics avançats, processos d'oxidació innovadors o sistemes híbrids que permetin satisfer les diverses demandes de tractament d'aigües residuals.

Aquestes tecnologies permetran controlar la contaminació per microcontaminants orgànics, com són els pesticides, fàrmacs, hormones, composts perfluorats o disruptors endocrins, que actualment no són eliminats per les estacions depuradores d'aigües residuals (EDARs) en el procés de recuperació de l'aigua.

«Amb el tractament convencional de tractament d'aigües residuals l'eliminació d'aquests contaminants emergents és baixa i insuficient», explica la doctora Mira Petrovic, responsable de la línia de recerca de Contaminants en Aigües Residuals de l'ICRA i investigadora principal del projecte Nowelties.

«El projecte ajudarà a posar fi a les manques tecnològiques i les necessitats de coneixement existents en aquest àmbit. S'aprofitaran eficaçment els recursos per a la cerca de nous materials i tecnologies i es crearà una plataforma que ofereixi oportunitats d'estudis d'avantguarda per a la formació dels experts en tractament d'aigües del futur», afegeix.

El projecte d'investigació està compost per un total de 14 projectes individuals, que a partir del mes de setembre es desenvoluparan en institucions i centres de recerca d'Espanya, Itàlia, Alemanya, Sèrbia i Croàcia. Amb un pressupost de 3.422.141,64 euros i una durada de quatre anys, compta amb la participació de la Universitat de Santiago de Compostel·la, RWTH Aachen University, Technical University of Munic, Institute ofPhysics Belgrade, University of Zagreb, University of Belgrade i University of Ferrara, així com la Universitat de Girona com una de les organitzacions associades.