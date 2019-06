Neix una associació per assessorar i denunciar casos de maltractament animal

Un grup de professionals vinculats al Col·legi de l'Advocacia de Girona va presentar ahir una associació que ha nascut amb un doble objectiu: vetllar pel compliment de la legislació en dret animal i denunciar casos de maltractament. La nova entitat, Lex Ànima, Associació per a l'Ètica i el Progrés en el Tracte als Animals, està formada per vuit professionals procedents de la comissió de Protecció dels Drets dels Animals del col·legi. La presidenta de l'associació, Marina Vall-llosada, va explicar que malgrat tenir una legislació pionera en protecció animal, «les administracions no apliquen la normativa vigent». Segons apunta, «aquesta eina ens permetrà poder operar jurídicament i personar-nos en casos de denúncies particulars que ara no tenen suport de ningú». Per això l'entitat preveu posar en marxa una bústia on els gironins podran fer peticions i recollir proves per interposar denúncies. També valoren exercir d'acusació particular quan detectin incompliments. De fet, un dels casos que l'entitat està analitzant per trobar possibles irregularitats és la batuda de tres porcs senglars per part d'uns caçadors el passat abril al monestir de Santa Maria de Ripoll.

D'altra banda, l'associació també vol ser present a taules de benestar animal i treballar amb les administracions per tal d'assessorar-les en mètodes ètics davant del control de poblacions d'animals com coloms, senglars, gats ferals o cotorres i evitar el sacrifici.