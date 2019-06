Portbou té una nit tropical amb una mínima de 21,2 graus, la més alta de tot Catalunya

Portbou va viure una nit de diumenge a dilluns tropical amb una temperatura mínima que va escalar fins als 21,2 graus. El vent de mestral va fer pujar aquest registre. A la població empordanesa es va donar una ratxa màxima que es va enfilar fins als 32,4 quilòmetres per hora.

Cal destacar que el municipi de l'Alt Empordà és l'únic punt de Catalunya on ahir es van superar els 20 graus durant la nit i matinada. La nit tropical es considera aquella en què la temperatura mínima no baixa dels 20 graus.

Fa dues setmanes, a la Vall d'en Bas es va viure una nit gairebé tropical. S'hi va registrar una mínima de 19,5 graus. I llavors, es va convertir en la segona temperatura mínima més alta de Catalunya.



Mínimes de més de 15 graus

Quant a la resta de mínimes d'aquest dilluns, no n'hi va haver cap que rondés els 20 graus a la demarcació. Però sí algunes de més de 15 graus, un registre força elevat. La segona més alta després de Portbou es va donar a Roses, amb 15,4 graus i la tercera, va tenir lloc a la capital del Pla de l'Estany, Banyoles, amb 15,3 graus. Aquí també hi bufava el vent de mestral i es va registrar un cop màxim de 12,6 quilòmetre per hora.

El Servei Meteorològic de Catalunya, de la seva banda, ahir va informar que hi hauria un dia amb altes temperatures màximes i així va ser. A Girona ciutat, el termòmetre es va elevar fins als 31,2 graus.

Amb dades fins a les dues de la tarda, també hi van haver registres elevats en diversos punts del Gironès i l'Empordà. A Fornells va haver-hi una màxima de 30,8 graus; a Santa Coloma, de 30,2 graus; a Cabanes, de 30,6 graus, i al pantà de Darnius-Boadella el mercuri va elevar-se fins als 30,2 graus.

La tònica és que, a partir de les pròximes hores, el mercuri tampoc s'aturi i que els registres pugin fins als 32 graus en diversos punts de la demarcació.