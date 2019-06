La Caixa oferirà el Carnet Jove a 9.000 famílies en situació d'exclusió

La secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, va presidir ahir l'acte de signatura d'un conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària «la Caixa» per promoure l'accés gratuït dels beneficiaris del Programa CaixaProinfància al Carnet Jove. L'acte va comptar amb la presència del director general de l'Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poch, i del sotsdirector general de la Fundació Bancària «la Caixa», Marc Simón.

Mitjançant aquest acord, les aproximadament 9.000 famílies en situació de pobresa i exclusió social que són beneficiàries del Programa CaixaProinfància i que compleixen les condicions per accedir al Carnet Jove no financer podran obtenir el carnet de manera gratuïta. Aquest oferiment s'estendrà tant als fills de les famílies acollides al programa, com als propis pares i mares menors de 30 anys.



Els beneficiaris

Els beneficiaris de CaixaProinfància que obtinguin el Carnet Jove entraran en la comunitat de 558.692 titulars d'entre 12 i 30 anys que aquest programa tenia a tancament del 2018. D'aquesta manera, rebran propostes i avantatges gratuïts del carnet, com poden ser l'entrada a museus, espectacles o concerts. Així mateix, mitjançant les xarxes socials del carnet, els nous beneficiaris podran accedir a un nou canal per estar al dia de diferents propostes de la Generalitat per a joves o d'esdeveniments participatius.