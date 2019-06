Consum explicarà com llegir la factura del gas als veïns de la Garrotxa

L'Oficina de Consum de la Garrotxa farà sessions als pobles per donar a conèixer el que hi ha darrera d'una factura de gas. En concret explicaran com tenir tarifa regulada, valorar la contractació de tarifa amb discriminació horària i tenir la potència ben dimensionada.

Els responsables de l'Oficina de Consum van prendre la decisió, fa pocs dies, després d'una reunió amb l'equip de coordinació. L'equip de coordinació es reuneix en una sessió pràctica un cop a l'any, amb l'objectiu de treballar a fons un tema d'actualitat. Enguany la trobada es va dur a terme el passat divendres 14 de juny al Consell Comarcal de la Garrotxa, i el tema central de la sessió va girar al voltant de l'eficiència energètica i les opcions a l'abast dels consumidors per aconseguir pagar menys en les factures de llum i gas.

Fa set anys, l'Oficina de Consum de la Garrotxa va impulsar la creació d'un equip de coordinació sobre temes relacionats amb el consum. Formen part de l'equip de coordinació representants dels ajuntaments de la comarca i els agents de la seguretat comarcal.

Aquest grup, de manera sistemàtica, s'intercanvia informació i alertes sobre l'àmbit del consum que puguin afectar els ciutadans de la Garrotxa.