La Creu Roja rep cinc vegades més sol·licituds d'asil i refugiats durant el 2018

Creu Roja va atendre més de 649 persones sol·licitants d'asil i refugiades durant el 2018, cinc vegades més que l'any anterior, quan la xifra va ser de 118. Els ciutadans russos i els hondurenys són els més atesos per l'entitat. En concret, segons va informar ahir l'entitat en un comunicat, la majoria de les persones procedeixen de Rússia (24%), Veneçuela (14,8%), Honduras (12%), Colòmbia (5%) i Nigèria (5%). El 60% de les persones ateses van ser homes i el 24% eren menors de 18 anys.

Des de l'entitat, asseguren que l'increment s'explica perquè l'any passat la xifra d'atesos en una primera fase (aquells que arriben sense tenir cap lloc on anar) va superar les 370 persones. Aquest dijous és el Dia Mundial de les persones refugiades, i l'associació recorda que moltes persones que busquen refugi a la Unió Europea estan sent rebutjades a les fronteres, de vegades, «sense tenir en compte la seva situació, ni la necessitat de garantir la seva seguretat i protecció, en oposició directa a un dels principis fonamentals de la Convenció sobre Refugiats de 1951». Aquesta situació, unida a l'escassetat de vies legals, implica «més riscos per a la seguretat de les persones refugiades».

La Creu Roja va atendre l'any passat 2.300 persones dins del programa d'immigrants i refugiats a les comarques gironines. D'aquestes, 1.683 eren immigrants en diferents situacions com falta de documentació o permisos de residència i 649 eren sol·licitants d'asil o refugiats.

La intervenció de la Creu Roja consta de diverses fases que cobreixen des de la primera acollida fins a la integració i l'autonomia dels participants, amb una durada aproximada de 18 a 24 mesos.



Campanya de conscienciació

Amb l'objectiu de visibilitzar les dificultats que afronten aquestes persones, l'entitat compta amb la campanya «Ara que són aquí, #EtNecessitenAprop», que té una pàgina web on s'explica el funcionament del sistema d'acollida.