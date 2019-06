La CUP trenca el cofoisme en el comiat de la Diputació

La Diputació de Girona va celebrar ahir el darrer ple ordinari d'aquest mandat, que va servir per acomiadar els diputats que no continuen. Segons va informar el president, Miquel Noguer (PDeCAT), està previst que la nova Diputació es constitueixi entre els dies 4 i 9 de juliol, tot i que abans encara s'haurà de fer un darrer ple extraordinari per aprovar actes. A l'espera de conèixer qui formarà part de la nova corporació -decisió que correspon als partits de forma directa-, el d'ahir va ser el darrer ple ordinari de diputats com Fermí Santamaria o Josep Maria Corominas (PDeCAT), que s'han retirat de la política activa i per tant ja és segur que no continuaran. També s'acomiaden Lluís Sais (ERC), absent en aquest darrer ple, i Lluc Salellas (CUP), que va oferir el discurs més crític i va mostrar la seva decepció per no haver estat capaç de canviar el funcionament de la institució.

El discurs de Salellas va ser el més dur de tots els que es van poder sentir en el ple d'ahir, en consonància amb les seves intervencions al ple al llarg d'aquests quatre anys. El diputat cupaire va anunciar que no repetirà en el proper mandat perquè ha acabat «esgotat» de la institució, i va fer autocrítica perquè va afirmar que li hauria agradat poder «arribar més lluny» en la transformació de l'ens. «No puc dir que surti content del que he aconseguit, perquè la Diputació que deixaré no la veig gaire diferent de la que em vaig trobar en arribar», va indicar Salellas, que la va considerar una corporació «excessivament allunyada de la ciutadania, centrada en una política antiquada i que s'allunya molt del que hauria de ser la política del segle XXI». «Si no repeteixo és perquè no em veig capaç de fer més, cal que entri algú altre amb il·lusió i amb ganes de canvi», va reblar el també regidor de la CUP a Girona, que malgrat tot va agrair el bon tracte en l'àmbit personal de tots els diputats i de «gairebé» tots els treballadors de la corporació -a ningú se li va escapar la referència velada al cap de Protocol, Josep Maria Amargant, amb qui ha tingut discrepàncies públiques.

El ple també va servir perquè s'acomiadés Fermí Santamaria (JxCat), fins dissabte alcalde de Llagostera i que ja no es va presentar a les eleccions municipals. Santamaria considera que «s'ha avançat molt» durant aquest mandat, tant en qüestions relacionades amb l'habitatge com de proximitat amb la ciutadania. Santamaria es va mostrar «molt orgullós» tant de l'equip de govern com de l'oposició, de qui va afirmar que ha aportat «idees positives», i va desitjar molta sort als futurs diputats del proper mandat: «Quan vaig decidir plegar d'alcalde, va ser perquè pugués venir algú darrere meu amb noves idees i il·lusió», va indicar.

Gisela Saladich (Independents de la Selva) també va agrair «el bon tracte» de tots els diputats, tant del govern com de l'oposició, i va donar les gràcies perquè sempre s'han escoltat les seves aportacions, procedents d'un «grup petit però amb ADN municipalista». Saladich va confiar que les línies de treball endegades durant aquest mandat puguin tenir continuïtat en el següent, en el qual els independents passaran d'un a dos diputats (un per a la Selva i l'altre per al Baix Empordà).

Juli Fernández (PSC), de la seva banda, va fer una valoració positiva d'aquest mandat, en el qual creu que s'ha avançat en qüestions com l'habitatge, el fons de cooperació, la cultura o els esports. Tot i això, va alertar que la Diputació continua tenint un repte pendent, que és fer-se més propera la ciutadania. A part d'això, va donar les gràcies perquè la corporació ha pogut tenir «debats fluids, sense cap mena de crispació», en què tothom ha pogut aportar la seva opinió.

Finalment, el portaveu del grup d'Esquerra, Pau Presas, va animar tots els grups a posar-se d'acord aviat per formar el proper govern de la Diputació i posar-lo al servei de la ciutadania «sense oblidar la situació política actual», amb un record especial per als «presos, els exiliats i totes les persones que han estat privades d'exercir la funció pública per a la qual han estat escollides».