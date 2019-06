La Junta de Govern de la Diputació de Girona va aprovar ahir la primera convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris. Aquest any hi destinarà 200.000 euros, que s'adreçaran als 131 ajuntaments de les comarques gironines de mil habitants o menys i que, en general, són els que tenen menys capacitat econòmica i de gestió. Més endavant, s'estudiarà la conveniència d'ampliar aquesta convocatòria a ajuntaments amb més població.