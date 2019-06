Detinguts per robar material industrial d'empreses per revendre'l de ferralla

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per robar material industrial d'empreses del Gironès i la Selva per revendre'l com a ferralla. Els arrestats són dos veïns de Girona i van sostreure objectes valorats en més de 40.000 euros.

Les detencions han anat a càrrec dels agents de la comissaria de Girona. Els dos detinguts són dos homes de 20 i 38 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de la ciutat, com a presumptes autors de cinc delictes de robatoris amb força, dos d'ells en grau de temptativa, i vuit delictes de furt.

Els arrestos són resultat d'una investigació oberta a principis de març després de produir-se una sèrie de robatoris amb força a l'interior d'empreses de distribució de material de les comarques del Gironès i la Selva.

Els investigadors van saber que els autors es vestien amb cascs de treball i armilles reflectants per passar desapercebuts quan entraven als recintes de les empreses o polígons. D'aquesta manera, podien sostreure el material sense aixecar sospites. En algunes de les empreses entraven directament als magatzems per furtar el material, mentre que en d'altres forçaven els panys dels accessos.



Material d'obra

Els autors van sostreure, entre d'altres, bobines de coure, bateries de camió, canonades de plom i peces d'acer per a usos industrials, material valorat en més de 40.000 euros. Concretament, se'ls acusa de robar material d'empreses de Girona, Bescanó, Fornells de la Selva, Quart, Cassà de la Selva, Sant Gregori, Llagostera, Sarrià de Ter i Riudellots de la Selva. En alguna ocasió van arribar a robar diverses vegades en la mateixa empresa sense aixecar sospites.

La investigació continua oberta per tal d'esbrinar si els detinguts poden estar relacionats amb altres fets similars i no es descarten noves detencions. Els detinguts, ambdós amb antecedents, van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Girona, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.