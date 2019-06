El Consell del Pla de l'Estany oferirà un punt d'assessorament energètic

El Consell Comarcal del Pla de l'Estany ha informat que s'ha obert una oficina d'atenció al ciutadà a la seu del Consell a Banyoles que servirà per ajudar a conèixer i defensar els drets energètics que tenen els veïns de la comarca. En el Punt d'assessorament energètic s'ofereix orientació en la millora de l'eficiència energètica de les llars i en l'optimització dels serveis d'electricitat aigua i gas. També es dona una anàlisi personalitzada de factures d'aigua, llum i electricitat, assessorament en estalvi energètic a la llar i patrons de consum adequats. Una persona tècnica especialitzada donarà assessorament i acompanyament en la tramitació i gestió de canvis de tarifa, potència, companyia comercialitzadora, eliminació de serveis extres en la defensa dels drets energètics i la denúncia dels incompliments. En el cas de no poder mantenir l'habitatge en unes condicions energètiques i de benestar adequades, per avís d'impagament o de tall de subministrament, la tècnica assessorarà i donarà la informació necessària per ajudar a garantir aquest dret.

Demà indrà lloc una ponència sobre estalvi energètic on els participants podran portar les seves factures de llum o gas per resoldre dubtes i aprendre a llegir-les correctament.