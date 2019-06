Entregaran a la Generalitat 5.000 firmes per reclamar mesures pel vial Sant Jordi

Membres de la Plataforma No és un vial es van reunir ahir al migdia amb l'alcalde d'Olot, Josep Berga; el futur regidor d'Urbanime, Jordi Güell, i el responsable tècnic d'Urbanisme, Jordi Prat.

Els representants de la plataforma -Antoni Torné, Ramon Busquets i Duaita Prats-, van presentar les 5.000 firmes que en dos mesos i mig han recollit per reclamar mesures per a la pacificació del trànsit a l'avinguda i per la variant d'Olot.

De la reunió en va sortir el compromís de fer arribar de manera conjunta, Ajuntament i Plataforma, les 5.000 signatures i les que es puguin recollir més al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. El lliurament de les signatures es farà a través d'un viatge reivindicatiu amb autobús fins al Departament.

A part de la reivindicació conjunta per a una solució al trànsit de l'Avinguda Sant Jordi, l'Ajuntament, segons fonts de la Plataforma, es va comprometre a estudiar mesures per a la pacificació del trànsit.

La primera acció tindrà lloc en el pròxim agost, quan aixecaran el paviment actual i n'hi posaran un altre que reduirà el soroll dels rodaments.

Després, intenteran incorporar més mesures per al control del trànsit en el pressupost del 2020, que s'aprovarà a la tardor.