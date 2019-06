L'ACA consulta a la ciutadania mesures per millorar la qualitat dels rius

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha iniciat una consulta ciutadana per consensuar diverses mesures destinades a millorar la qualitat hidromorfològica d'alguns cursos fluvials de les conques internes. Segons publica l'ACA a través del seu web, durant un mes tothom té la possibilitat d'escollir aquelles actuacions que consideri prioritàries per a la millora de diversos trams de riu. En aquest procés de consulta pública es poden escollir entre 43 actuacions repartides en un total de 9 conques hidrogràfiques: les del Fluvià (4 actuacions), la Muga (3 actuacions), el Ter (7 actuacions), les conques de la Costa Brava sud (1 actuació), el Tordera (4 actuacions), el Besòs (3 actuacions), el Llobregat (8 actuacions), el Francolí (9 actuacions) i el Gaià (4 actuacions). Aquestes mesures, que es desenvoluparan durant aquest cicle de planificació (2016-2021) i el següent (2022-2027), són fruit d'un estudi amb l'objectiu de millorar la morfologia i les riberes dels rius, i es realitzaran amb un pressupost de 5,2 milions d'euros. Es poden escollir entre 43 actuacions repartides en un nou conques hidrogràfiques: la del Fluvià, la Muga, el Ter, les conques de la Costa Brava sud, el Tordera, el Besòs, el Llobregat, el Francolí i el Gaià. Aquestes mesures, que es desenvoluparan fins el 2027 amb un pressupost de 5,2 milions d'euros, són fruit d'un estudi per millorar la morfologia i les riberes dels rius.