L'Audiència Nacional investiga quatre contractes a la província en el cas 3%

El jutge de l'Audiència Nacional, Javier de la Mata ha decidit posar el turbo en la investigació sobre el suposat finançament il·legal de Convergència Democràtica de Catalunya, el conegut com a cas 3%, després que l'abril de l'any passat l'afer caigués a les seves mans. En una interlocutòria coneguda aquesta setmana, de la Mata posa fil a l'agulla i ha imputat 15 empreses que haurien pagat comissions a fundacions afins al partit a canvi de l'adjudicació d'obres públiques de la Generalitat i d'ajuntaments.

Entre els molts contractes sota sospita que estan essent investigats per de la Mata, n'hi ha almenys quatre que afecten les comarques de Girona. Entre ells, la redacció del projecte de l'estació de l'AVE a l'aeroport de Vilobí, adjudicat per Infrainfraestructures.cat -antiga empresa pública de la Generalitat GISA. El jutge també indaga sobre la recollida d'escombraries de l'Ajuntament d'Olot i obres locals concedides pels Ajuntaments de Lloret de Mar i Figueres.

Un dels contractes en el qual es fa més incidència en la interlocutòria que va avançar l'edició digital d' El Periódico de Catalunya, és el del servei de recollida de deixalles i neteja viària, adjudicat per l'Ajuntament d'Olot l'octubre de 2011. L'import és de 2,4 milions d'euros l'any i en la instrucció s'ha localitzat una aportació de 60.000 euros a la fundació Fòrum Barcelona (vinculada a CDC), provinent de la Fundació ACS (Urbaser), l'empresa que a través d'una UTE es va fer amb el contracte.

Segons relata el jutge, l'endemà de l'anunci del contracte es va produir una reunió entre l'extresorer de CDC, Andreu Viloca, i Jordi Duran Vall-llosera d'Urbaser, trobada que es va repetir amb els mateixos protagonistes després de preadjudicar-se el servei, el 8 de setembre de 2011. Afegeix el jutge que «l'endemà es produirà un ingrés de 60.000 euros per part de la Fundació ACS (Urbaser) a la Fundació Catdem amb la seqüència final de concretar-se l'adjudicació mitjançant acord en ple municipal i publicació».

El tercer dels contactes investigats per Javier de la Mata és la redacció dels projectes bàsic i constructiu del baixador de l'AVE a l'aeroport de Girona, adjudicat per l'antiga Gisa per 553.000 euros a una UTE on hi havia TEC Cuatro s.a. Curiosament, el 7 de març de 2012, cinc dies abans de la formalització del contracte, es va fer una transferència de 50.000 euros de Tec Cuatro al compte de Catdem.

Finalment hi ha un grup d'adjudicacions fetes per diversos ajuntaments de Catalunya governats per Convergència, entre els quals hi ha Lloret de Mar -obres del parc urbà de Can Xardó per 1,7 milions d'euros- i Figueres -construcció d'un vas exterior i adequació de l'accés a la piscina coberta, per 1,4 milions. L'adjudicatari és Teyco s.l. que hauria fet donacions a Catdem de 150.000 euros entre 2007 i 2009 i de 207.720 euros entre 2012 i 2014 a través d'una empresa filial.

Javier de la Mata ha citat a declarar com a investigats representants de les 15 empreses imputades, segons informa l'agència Efe. En la interlocutòria, cita a declarar també com a investigats l'extresorer de CDC Daniel Osàcar -condemnat per les «comissions» del cas del Palau de la Música-, l'expresident de l'empresa pública Infrainfraestructures.cat Josep Lluís Quer i l'empresari Jordi Sumarroca.

El titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència xifra en 175 milions d'euros l'import de les adjudicacions dels projectes investigats -un total de 28 obres- i en un milió d'euros les presumptes «donacions irregulars» pagades per empresaris a CDC.

El jutge imputa els delictes de tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals a una quinzena d'empreses, entre les quals figuren ACS, Copisa, Urbaser, Teyco, Oproler i Soler Constructora.

Segons l'opinió del jutge, en unes ocasions les comissions eren una «contraprestació» per l'adjudicació d'obres públiques concretes, però en altres «les donacions es realitzaven, d'acord amb els jerarques polítics del partit, per crear o mantenir una bona relació» amb ells i així «ser considerades elegibles i ser tingudes en compte» en futurs concursos públics.

Amb aquest fi, afegeix el magistrat, sota el control d'Andreu Viloca, «es duia a terme un control exhaustiu de les licitacions d'obra pública i serveis concursats per diferents administracions (totes sota l'esfera de poder de CDC), sigui la pròpia Generalitat o ajuntaments, diputacions, consells o altres organismes autonòmics. També, afegeix l'acte, hi ha hagut «múltiples empresaris que, sistemàticament, es van concertar amb alts càrrecs de CDC per alterar en perjudici dels interessos públics els processos de contractació» d'administracions controlades pel partit, «a canvi d'efectuar gran quantitat de pagaments» a la formació.

Les empreses, sosté el jutge, van actuar «sempre amb l'afany de dissimular aquestes donacions» mitjançant dues operatives: efectuant els pagaments des de diferents societats o fundacions pertanyents al mateix holding i fent-les arribar a «les diferents fundacions que tenia disponibles CDC per obtenir finançament».

El llistat d'obres públiques sota sospita inclou el reforç del dic Est del port de Barcelona o la construcció dels accessos de l'ampliació sud -adjudicades per l'Autoritat Portuària- i, entre els projectes licitats per Bimsa, figura la reforma de la plaça de les Glòries i del Mirador Aigües, la construcció de trams del carril bici o la reurbanització de carrers.