L'augment de producció de fruita a Girona implicarà més dies de treball

Unió de Pagesos (UP) preveu que la producció de fruita de la campanya d'enguany a comarques de Ponent s'incrementi un 30% en relació amb l'any passat, fet que implica una demanda més gran de mà d'obra. El sindicat reclama a les administracions mesures per gestionar de forma eficaç la campanya, com ara l'ampliació o la construcció de nous allotjaments per temporers o compensacions per fer front a la pujada del salari mínim interprofessional. El cas de Girona és una mica diferent, ja que segons apunta el coordinador d'UP a comarques gironines, Xavier Frigola, «aquí la situació -sobretot en pomes i raïm- està més estabilitzada i l'augment de producció es traduirà en més dies de treball».

Frigola explica que la producció de fruita gironina és una mica més gran que l'any passat però és força regular, a diferència dels alts i baixos de la producció lleidatana. Frigola atribueix aquest lleuger increment a una qüestió meteorològica, una situació que es pot abordar amb el mateix nombre de treballadors que els altres anys però amb un augment de dies de treball.

El mateix explica que Unió de Pagesos compta amb una borsa de treball on les persones interessades es poden apuntar, el sindicat les forma i poden ser contractades en funció de la demanda de feina que hi hagi. En aquest sentit, Frigola apunta que UP ara està formant unes 200 persones, sobretot perquè vagin a treballar a l'Alt i el Baix Empordà, on hi ha pomes i vinya, i alguns a la Garrotxa per la collita del fesol. Frigola apunta que el gruix més gran de feina té lloc ara quan «s'aclareixen» les pomes, tasca que consistiria a eliminar la fruita en excés dels arbres perquè la resta pugui créixer millor i es comenci a recollir a l'agost, mentre que la recollida de raïm es farà cap al setembre. El pagès Martí Gusó, d'Agrària Gusó, ha observat que en els dos darrers anys s'ha produït un descens en l'oferta de temporers, una observació que també coincideix amb la visió de Frigola.