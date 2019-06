Alerta per una onada de calor a partir de Sant Joan

El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de la primera onada de calor d'aquest estiu a partir del dia de Sant Joan. Els meteoròlegs alerten de valors que poden arribar als 36 graus a punts de les comarques de Girona. És probable, a més, que se superi el llindar d'avís per temperatura màxima extrema, sobretot a punts de l'interior de la província.

En concret, el Servei Meteorològic de Catalunya informa de l'arribada d'una massa d'aire molt càlid que farà pujar els termòmetres de valent. Aquesta massa d'aire càlid s'aproparà a Catalunya procedent del nord d'Àfrica i abraçarà bona part de la Mediterrània Occidental durant tota la setmana vinent.

A partir de diumenge serà quan es començarà a notar una clara pujada de la temperatura, que tocarà sostre dimarts. L'episodi de calor està previst que es mantingui durant tota la setmana.

Al mapa -veure fotografia- es pot veure que els colors vermellosos mostren com la massa d'aire càlid sortirà del nord d'Àfrica i afectarà la Mediterrània Occidental. La predicció per a aquest dimarts indica que es podria arribar a valors màxims de temperatura d'entre 31 i 36 ºC a l'interior i al Prelitoral, i d'entre 27 i 32 ºC al litoral. A més dels registres de màximes, la temperatura mínima en algunes zones de la costa podria quedar per sobre dels 20 ºC, i fins i tot apropar-se als 25 ºC en alguns punts. I, per tant, es viurien nits tropicals com la que va tenir Portbou aquesta setmana.



Avís per perill de màximes

Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un preavís de Situació Meteorològica de Perill per temperatura màxima extrema per a dimarts 25 de juny. Els models meteorològics a mitjà termini indiquen que aquest episodi de calor es podria mantenir la resta de setmana.